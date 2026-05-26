대구권 광역철도 2단계 ‘김천~구미 구간’ 추진에 청신호
예비타당성조사 대상 기준금액 상향되면서 기본계획 수립 단계 가능성 높아져
대구권 광역철도 2단계 사업인 ‘김천~구미 구간’ 추진에 청신호가 켜졌다.
경북도는 예비타당성조사 대상 기준금액 상향이 확정되면서 ‘김천~구미 광역철도 사업’은 예타 부담을 덜고 기본계획 수립 단계로 나아갈 가능성이 높아졌다고 26일 밝혔다.
지난 2024년 12월 개통한 대구권 광역철도 1단계 구미~경산 구간은 경부선 기존 선로의 여유 용량을 활용한 저비용·고효율 철도망으로 ‘비수도권 최초의 광역철도’라는 상징성을 갖는다.
개통 후 1년 동안 누적 이용객 512만명을 기록하며 지역주민의 출퇴근 편의를 높였을 뿐 아니라 지역 간 이동 편의와 생활권 확장에 실질적인 변화를 가져온 노선으로 평가받고 있다.
김천~구미 구간은 이 같은 성과를 서부권으로 확장하는 2단계 사업이다. 기존 경부선 선로를 활용해 김천과 구미를 연결함으로써 서부권 생활권 확대와 철도소외지역 불균형 해소에 기여할 것으로 기대된다.
이 사업은 2021년 7월 국토교통부 제4차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 반영됐으나, 당시 광역철도 지정 기준인 ‘권역별 중심지 반경 40㎞’ 제한으로 제4차 대도시권 광역교통시행계획에는 포함되지 못했다.
이후 정부가 국가균형발전과 지방 광역철도망 확충을 위해 광역철도 지정 범위를 제한하던 반경 40㎞ 기준을 삭제하면서 사업 추진 여건이 개선됐다. 이에 따라 김천~구미 구간은 2024년 8월 제4차 대도시권 광역교통시행계획 변경에 신규 반영됐다.
또 김천~구미 구간은 당초 국가철도망 지정 기준 총사업비가 458억원이었으나, 국토부 사전타당성조사 결과 총사업비가 500억원을 초과하면서 예비타당성조사 대상에 해당하게 됐다. 그러나 지난 3월 예타 대상 기준금액을 총사업비 500억원에서 1000억원으로 상향하는 방안이 확정되면서 사업 추진 여건이 크게 개선될 전망이다.
경북도는 그동안 김천~구미 광역철도 사업의 조속한 추진을 위해 국토교통부와 기획재정부 등 관계기관을 지속적으로 방문·협의하고 제4차 대도시권 광역교통시행계획 변경 반영을 건의해 왔다.
또 광역철도 지정 기준 완화와 예타 제도 개선 흐름에 맞춰 사업 필요성과 지역균형발전 효과를 적극 설명하며 후속 행정절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 대응해 왔다.
경북도는 앞으로도 국토부의 사업계획 타당성 검토와 기본계획 수립 등 후속 절차가 신속히 추진될 수 있도록 관계기관과 협력을 강화할 계획이다.
대구권 광역철도 구미~경산 구간은 총연장 61.9㎞로 기존 5개 역을 개량하고 3개 역을 신설해 운영 중이다.
광역철도 개통 이후 지역 간 접근성이 높아지면서 도시형 통근 여건이 개선되고 구미 라면축제, 김천 김밥축제, 칠곡 낙동강평화축제, 경산 대추축제 등 주요 관광·축제 자원과 연계한 지역경제 활성화 효과도 기대되고 있다.
경북도는 김천~구미 2단계 사업과 함께 제5차 국가철도망 구축계획에 대구권 광역철도 3단계 경산~청도 구간, 동대구~영천~포항 광역철도 노선 등의 신규 반영도 건의하고 있다.
황명석 경북도지사 권한대행은 “김천~구미 광역철도는 대경권 서부지역의 생활권을 넓히고 철도교통 소외지역의 불균형을 해소하는 핵심 기반시설”이라며 “대구권 광역철도의 단계별 확장을 통해 대구·경북 경제통합과 메가시티 구축, 균형발전과 인구유입 효과를 높여 지역소멸 위기 극복에 최선을 다하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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