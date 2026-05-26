가누다배 제25회 골프저널 주니어골프대회 개최
주니어 골퍼 152명 격돌…김서윤·한지후 종합 우승 및 프로 대회 출전 기회 확보
㈜티앤아이그룹과 골프저널이 공동 주최한 ‘가누다배 제25회 골프저널 주니어골프대회’(공동대회장 유영호, 라원)가 지난 20일 강원도 문막 소재 센추리21CC에서 열렸다.
이번 대회에는 주니어 골프 선수 152명이 참가했으며, 초·중·고 남녀부 6개 부문으로 나뉘어 스트로크 방식으로 진행됐다.
대회 결과 남고부 김서윤(화랑고2)과 여초부 한지후(고덕초6)가 각각 남녀 종합 우승을 차지하며 가누다 장학생으로 선발됐다. 부문별 우승자는 남초부 전시원(청덕초6), 여중부 박서진(신천중3), 남중부 김주원(박문중3), 여고부 안하연(함열여고3)이다.
여고부 우승자에게는 2027년 KLPGA 투어 ‘SH수협은행·MBN여자오픈’ 출전권이 부여되며, 남고부 우승자에게는 2026년 하반기 개최 예정인 KPGA 대회 출전권 추천 기회가 제공된다.
대회 총장학금은 1,200만 원 규모로 가누다 장학금 600만 원, 까르마 장학금 200만 원, 마코 장학금 200만 원, 백현범 프로 장학금 100만 원, 김수현 프로 장학금 100만 원이 각각 지급됐다. 입상자에게는 트로피, 상장, 가누다 베개가 수여됐으며 참가자 전원에게는 협찬사들의 기념품이 지급됐다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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