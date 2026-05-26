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[속보] 미 중부사령부 “자위권 차원서 이란 남부 공습”

입력:2026-05-26 08:05
수정:2026-05-26 08:24
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미군 중부사령부는 25일(현지시간) 자위권 행사 차원에서 이란 남부 지역의 기뢰 부설을 시도하는 이란 선박과 미사일 발사대를 공습했다고 밝혔다.

국민일보DB

로이터통신에 따르면 중부사령부는 이번 공격은 미군을 보호하기 위한 방어적 차원의 공습이었으며 휴전이 진행되는 와중에 미군을 보호할 것이라고 설명했다.

이는 미군을 보호하기 위한 방어적 차원의 공습이었다고 주장하면서 확전을 경계한 것으로 풀이된다.


앞서 로이터통신은 호르무즈 해협 인근 반다르 아바스를 비롯한 여러 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

미군의 공격에 이란이 어떻게 반응할지 주목된다. 미국과 이란은 호르무즈 해협 재개방과 적대행위 중단을 선언하고 향후 60일간 핵협상을 벌이는 내용의 양해각서(MOU) 초안을 둘러싸고 막바지 협상을 벌이고 있다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr


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