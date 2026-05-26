러시아가 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 대규모 공습을 시작한다고 25일(현지시간) 발표했다. 아울러 외교 공관 직원 등 외국인들은 가능한 한 빨리 키이우를 떠나라고 경고했다.
러시아 관영 타스 통신에 따르면 러시아 외무부는 이날 성명에서 “민간인 공격에 대한 대응으로 키이우 내 우크라이나 군수산업 시설 타격을 개시한다”고 밝혔다.
공격 대상에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 전문가들의 지원을 받는 드론 관련 시설과 우크라이나 지휘소 등이 포함됐다고 덧붙였다.
그러면서 외교 공관 직원과 국제기구 대표부 인력을 포함한 외국인들은 가능한 한 빨리 키이우를 떠나야 한다고 경고했다.
러시아는 전날에도 키이우를 겨냥해 대규모 보복 공격을 감행해 최소 4명이 숨졌다.
러시아 지역 당국에 따르면 지난 22일 러시아 점령지인 루한스크 스타로빌스크(러시아명 스타로벨스크)의 대학교 기숙사가 우크라이나의 공격을 받아 학생 16명이 숨지고 42명이 다쳤다. 우크라이나 군은 당시 공격이 인근의 군 사령부를 타격한 것이라며 러시아가 정보를 조작하고 있다고 반박했다.
우크라이나는 러시아의 석유 시설을 겨냥한 공격을 이어갔다.
로이터 통신에 따르면 우크라이나는 군은 이날 러시아 브랸스크주의 석유 저장시설을 타격했다. 우크라이나는 장거리 드론 기술을 이용해 러시아 전역의 석유 관련 시설을 끈질기게 공격하고 있다.
최근까지 우크라이나 공격으로 피해를 본 러시아 정유시설의 처리 능력을 합치면 하루 23만8000t, 연간 8300만t에 이르는 것으로 분석됐다. 러시아 전체 처리 능력의 25% 수준이다.
지난 21일 우크라이나의 드론 공격을 받은 시즈란 지역의 원유 처리 시설도 이날 가동을 중단한 것으로 전해졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“외국인들 빨리 떠나라”… 러, 우크라 키이우 대규모 공습
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