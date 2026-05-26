“외국인들 빨리 떠나라”… 러, 우크라 키이우 대규모 공습

25일(현지시간) 우크라이나 동부 도네츠크 지역 크라마토르스크의 주거 지역에 대한 러시아 공습 이후 건물에 화재가 발생했다. EPA연합

에 따르면 러시아 외무부는 이날 성명에서 “민간인 공격에 대한 대응으로 키이우 내 우크라이나 군수산업 시설 타격을 개시한다”고 밝혔다.