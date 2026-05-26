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[속보] 트럼프, “미군 장병 13명 희생…이란, 절대 핵무기 갖지 못할 것”

입력:2026-05-26 03:37
수정:2026-05-26 03:40
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도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) “이란은 절대로 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 워싱턴DC 인근 알링턴 국립묘지에서 열린 메모리얼데이(미국 현충일) 기념식 연설에서 대(對)이란 대규모 군사공격 작전인 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 과정에서 13명의 미군 장병이 목숨을 잃었다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “이 놀라운 남녀 장병들은 세계 최고의 테러 후원국이 결코 핵무기를 갖지 못하게 하기 위해 그들의 목숨을 바쳤다”고도 했다.


트럼프 대통령은 연설에서 과거 미국이 수행한 전쟁의 참전 용사들을 거론하면서 “가장 위대한 인물들의 다수는 제2차 세계대전부터 한국 전쟁과 베트남 전쟁까지 길고도 장대한 여정을 걸어왔다”고도 했다.

트럼프 대통령은 기념식에 앞서 JD 밴스 부통령, 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관과 함께 무명용사 묘역에 헌화하고 미국을 위해 목숨을 바친 장병들을 추모했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr


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