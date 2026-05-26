[팩트체크] 김용범 “고환율은 한국경제 성공의 역설적 현상” 사실일까

김용범 청와대 정책실장. 뉴시스

김용범 청와대 정책실장. 연합뉴스

코스피가 전장보다 32.12p(0.41%) 오른 7,847.71로 마감한 22일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장. 연합뉴스

‘2026년 3월 국제수지(잠정)’에 따르면 3월 경상수지는 373억3000만달러 흑자를 기록했다. 또 4월 말 한국의 외환보유액은 4278억8000만달러로 전월보다 42억2000만달러 늘었다. 현재 고환율 상황을 외환위기식 외화부족으로 보기 어렵다는 진단은 통계상 근거가 있다.

김용범 청와대 정책실장. 연합뉴스