‘코라’ 창덕 작가 “철학아, 그림 속으로 흠뻑 들어와 보렴”
공무원으로 불혹(不惑)의 나이에 번아웃(burnout·만성적인 스트레스에 장기간 노출되면서 심리적·정서적 에너지가 소진된 상태)돼 아주 우연히 탈출구로 찾은 미술이 최적으로 자기화돼 어느새 20번째 개인전을 연다.
‘코라(Chora)’ 창덕 작가 얘기다.
지난 2018년 7번째 개인전에서 하늘나라에 계신 어머님을 향한 그리움에서 발로한 ‘코라(Chora), 근원적 모태’에서 시작해 14번째 연작 ‘코라(Chora), 감각의 지층에 스며들다’로 찾아왔다.
코라는 라틴어로 의미나 형상이 고정되기 이전의 ‘원초적 공간’을 의미하는, 어머니의 자궁으로 비유된다.
창덕 작가는 이번 전시회와 관련해 “의미를 고정하지 않으며, 완결을 유예하고, 시선에 균열을 일으킴으로써, 감각의 지층에 스며들게 하는 회화 코라(Chora)의 풍경 속으로 떠나는 여행”이라고 강조했다.
창덕 작가는 동일성을 부정하는 대신에 비동일성을 추구하는, 다양성과 다층적인 구조 지향 철학에 심취한 아티스트다.
반드시는 아니지만 위계 질서가 어느 조직보다 우선시되는 공직생활이 역설적으로 도움이 됐다며 장덕 작가는 겸연쩍게 웃었다.
창덕 작가는 두터운 아크릴 물감을 여러 층으로 쌓아 올린 뒤 다시 긁어내고 파내는 과정을 반복한다. 이러한 작업 방식은 이미지를 완성하기 위한 행위라기보다 형상이 나타나기 직전의 긴장과 흔적을 남기는 과정에 가깝다. 화면 위에는 완결된 재현 대신, 물질의 층위와 감각의 흔적들이 남게 된다.
특히 최근 작업에서는 파쇄된 텍스트를 활용한 콜라주 기법이 중요한 요소로 등장한다. 의미 전달의 기능을 상실한 텍스트 조각들은 더 이상 읽히는 언어가 아니라 하나의 물질적 리듬과 감각적 흔적으로 작동한다. 이는 다다와 피카소의 콜라주 전통을 현대적으로 확장하는 동시에 현대사회의 과잉된 정보와 언어 체계에 대한 질문으로도 읽힌다.
작가의 작업은 철학적 개념과도 맞닿아 있다. 형상과 의미를 하나로 고정하지 않으려는 태도는 독일 철학자 테오도르 아도르노(Theodor W. Adorno)의 ‘비동일성’ 개념을 떠올리게 한다. 작품은 하나의 해석으로 수렴되지 않으며, 화면 안의 층위들은 끊임없이 충돌하고 흔들리며 새로운 감각의 흐름을 만들어낸다.
또 중첩된 물감의 층과 파쇄된 텍스트의 조합은 발터 벤야민(Walter Benjamin)의 몽타주적 사유를 연상시킨다. 하지만 창덕의 작업은 단순한 이미지 병치에 머무르지 않는다.
오히려 파편화된 흔적들을 통해 연속적이고 안정된 의미 체계에 균열을 만들어내며, 관객으로 하여금 익숙한 해석의 틀에서 벗어나도록 유도한다.
창덕 작가는 “회화는 단순히 이미지를 보여주는 것이 아니라 아직 언어가 되지 못한 감각과 내면의 숨결을 드러내는 과정”이라고 말했다.
코라 연작은 결국 완결된 이미지보다 ‘의미가 생성되다 멈추는 순간’에 주목한다. 빠르게 소비되는 이미지의 시대 속에서 창덕의 회화는 감각의 깊은 층위를 다시 바라보게 하는 조용한 저항으로 자리하고 있는 것이다.
이번 전시회는 오는 29일부터 6월 3일까지 엿새간 서울 혜화아트센터에서 열린다.
강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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