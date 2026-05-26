옥상훈, 춤의 현장에서 포착한 사진에 글을 담다

‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’ 출간

올해 활동 20주년 맞아 공연 이미지 재단 설립 예정

옥상훈은 국내에서 무용 사진으로 손꼽히는 사진작가 가운데 한 명이다. 그동안 찍은 수많은 작품 가운데 춤 66편을 뽑은 뒤 글을 더한 ‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’을 출간했다. (c)손성민

흔히 무용은 시간과 함께 흘러가 버리는 ‘찰나의 예술’로 일컬어진다. 그래서 과거의 무용 사진은 무용수와 작품을 후대에 전하는 기록의 역할을 수행했다. 하지만 20세기 전반 마사 그레이엄을 비롯해 미국 현대무용가들과 협업한 사진작가 바바라 모건의 작품들이 예술성을 인정받으면서 무용 사진은 그 자체로 독립적인 장르로 자리잡게 됐다. 사진가의 해석에 따라 같은 움직임도 완전히 다르게 느껴지기 때문이다.



영상 기술의 발전으로 무용 작품을 처음부터 끝까지 녹화할 수 있는 시대가 됐지만, 무용 사진은 여전히 중요한 가치를 지닌다. 영상이 작품 속 시간을 그대로 복제하는 것과 달리 사진은 딱 한 프레임에도 불구하고 강렬한 미학적 몰입을 주기 때문이다. 평소에는 놓치기 쉬운 무용수의 섬세한 움직임과 깊은 내면을 극대화해서 보여주는 것이 바로 무용 사진이다. 그래서 무용 사진은 ‘공연 사진의 꽃’으로 불린다.



‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’ 표지.

국내에서도 무용 사진을 전문적으로 찍는 사진작가들이 있다. 이 가운데 2006년 데뷔해 올해 20주년을 맞은 옥상훈 작가가 그동안 춤의 현장에서 포착해온 사진과 글을 책으로 엮었다. 그동안 찍은 수많은 작품 가운데 춤 66편을 뽑은 뒤 사진작가의 관점과 비평을 더한 ‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’이다. 1940년대생인 한국 창작춤의 거장 배정혜부터 2000년대생인 현대무용 안무가 안송은까지 세대별 무용가와 단체, 축제 등의 주요 공연과 장면을 폭넓게 아우른다.



무용계의 아카이브로서도 손색이 없는 이 책은 제목부터 남다르다. 최근 대학로에서 만난 옥 작가는 “‘~타기’는 카메라로, 사진으로 무용을 탄다는 의미와 함께 지금까지 사진을 찍으면서 사람들을 만나는 흐름을 타고 타서 이렇게 왔다는 의미를 담았다”고 설명했다. 제목에 ‘I’를 넣은 데서 이 책을 시작으로 한국 무용의 단면들을 보여주는 책을 꾸준히 내겠다는 옥 작가의 의지가 보인다.



‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’에 실린 사진의 일부. 최상철현대무용단의 ‘민주주의에 말을 걸다’(2025, 왼쪽)와 김삼진 안무 K-ARTS 무용단의 ‘잠시’(2018). (c)옥상훈

옥 작가는 원래 공대 출신으로 23세까지는 무용 공연을 본 적도 없었다. 음악을 좋아해서 대학 시절 신문방송학을 부전공한 뒤 PD가 되려던 그는 국악에 매료됐다. 직접 연주하지는 못하지만 국악을 다른 방식으로 담아보고 싶어서 접근한 것이 사진이다. 그리고 전통 기반의 창작춤을 만드는 안무가 장유경과의 만남을 계기로 사진작가로서 작업을 이어가게 됐다. 특히 옥 작가는 공연 연습을 꼼꼼히 보고 작품을 분석한 뒤 사진을 찍는 것으로 정평이 나 있다. 드레스 리허설 때는 맨발로 무대 위에서 무용수들과 함께 움직이며 촬영한다.







‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’에 실린 사진의 일부. 정길무용단의 ‘노인과 바다’(2016, 왼쪽)와 백경우 안무 ‘남자, 색을 탐하다’(2013).

옥 작가는 “공연 팀들이 지원금을 받지 못했거나 너무 적을 때 가장 먼저 줄이는 게 사진과 영상 촬영비다. 그렇게 되면 공연에 대한 홍보 자료도 만들 수 없을 뿐만 아니라 지원금 신청을 할 때도 자료 부족으로 불이익을 받는 악순환이 이어진다”면서 “무용계에서 사진작가로 20년 동안 활동하다 보니 무용가들의 이런 상황이 늘 안타까웠다. 그래서 오래전부터 사진작가로서 무용가에게 사진을 제공 및 기부할 수 있는 플랫폼을 만들고 싶다고 생각한 것이 이번 책을 출판하면서 공연 이미지 재단의 설립으로 이어지게 됐다”고 밝혔다.



‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’ 출간에 맞춰 5월 11~28일 서울 대학로예술극장 1층 씨어터광장에서 사진 전시가 열렸다. (c)옥상훈

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 흔히 무용은 시간과 함께 흘러가 버리는 ‘찰나의 예술’로 일컬어진다. 그래서 과거의 무용 사진은 무용수와 작품을 후대에 전하는 기록의 역할을 수행했다. 하지만 20세기 전반 마사 그레이엄을 비롯해 미국 현대무용가들과 협업한 사진작가 바바라 모건의 작품들이 예술성을 인정받으면서 무용 사진은 그 자체로 독립적인 장르로 자리잡게 됐다. 사진가의 해석에 따라 같은 움직임도 완전히 다르게 느껴지기 때문이다.영상 기술의 발전으로 무용 작품을 처음부터 끝까지 녹화할 수 있는 시대가 됐지만, 무용 사진은 여전히 중요한 가치를 지닌다. 영상이 작품 속 시간을 그대로 복제하는 것과 달리 사진은 딱 한 프레임에도 불구하고 강렬한 미학적 몰입을 주기 때문이다. 평소에는 놓치기 쉬운 무용수의 섬세한 움직임과 깊은 내면을 극대화해서 보여주는 것이 바로 무용 사진이다. 그래서 무용 사진은 ‘공연 사진의 꽃’으로 불린다.국내에서도 무용 사진을 전문적으로 찍는 사진작가들이 있다. 이 가운데 2006년 데뷔해 올해 20주년을 맞은 옥상훈 작가가 그동안 춤의 현장에서 포착해온 사진과 글을 책으로 엮었다. 그동안 찍은 수많은 작품 가운데 춤 66편을 뽑은 뒤 사진작가의 관점과 비평을 더한 ‘옥상훈의 ~타기 : 현 단계 한국 무용의 단면들 I’이다. 1940년대생인 한국 창작춤의 거장 배정혜부터 2000년대생인 현대무용 안무가 안송은까지 세대별 무용가와 단체, 축제 등의 주요 공연과 장면을 폭넓게 아우른다.무용계의 아카이브로서도 손색이 없는 이 책은 제목부터 남다르다. 최근 대학로에서 만난 옥 작가는 “‘~타기’는 카메라로, 사진으로 무용을 탄다는 의미와 함께 지금까지 사진을 찍으면서 사람들을 만나는 흐름을 타고 타서 이렇게 왔다는 의미를 담았다”고 설명했다. 제목에 ‘I’를 넣은 데서 이 책을 시작으로 한국 무용의 단면들을 보여주는 책을 꾸준히 내겠다는 옥 작가의 의지가 보인다.옥 작가는 원래 공대 출신으로 23세까지는 무용 공연을 본 적도 없었다. 음악을 좋아해서 대학 시절 신문방송학을 부전공한 뒤 PD가 되려던 그는 국악에 매료됐다. 직접 연주하지는 못하지만 국악을 다른 방식으로 담아보고 싶어서 접근한 것이 사진이다. 그리고 전통 기반의 창작춤을 만드는 안무가 장유경과의 만남을 계기로 사진작가로서 작업을 이어가게 됐다. 특히 옥 작가는 공연 연습을 꼼꼼히 보고 작품을 분석한 뒤 사진을 찍는 것으로 정평이 나 있다. 드레스 리허설 때는 맨발로 무대 위에서 무용수들과 함께 움직이며 촬영한다.이번 책은 무용인의 친구인 온 작가가 요즘 젊은 무용수들은 무엇을 생각하는 것인지, 무용을 볼 때 무엇을 주안점으로 감상하면 좋을지 친근하게 기술했다. 책 출간에 맞춰 5월 11~28일 서울 대학로예술극장 1층 씨어터광장에서 사진 전시가 열렸다. 책과 전시로 발생하는 저자의 수익은 모두 미래의 무용인들을 위해 설립될 ‘공연 이미지 재단’에 기부된다.옥 작가는 “공연 팀들이 지원금을 받지 못했거나 너무 적을 때 가장 먼저 줄이는 게 사진과 영상 촬영비다. 그렇게 되면 공연에 대한 홍보 자료도 만들 수 없을 뿐만 아니라 지원금 신청을 할 때도 자료 부족으로 불이익을 받는 악순환이 이어진다”면서 “무용계에서 사진작가로 20년 동안 활동하다 보니 무용가들의 이런 상황이 늘 안타까웠다. 그래서 오래전부터 사진작가로서 무용가에게 사진을 제공 및 기부할 수 있는 플랫폼을 만들고 싶다고 생각한 것이 이번 책을 출판하면서 공연 이미지 재단의 설립으로 이어지게 됐다”고 밝혔다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지