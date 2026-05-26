‘2026 고양가구박람회’ 내달 18~21일 킨텍스서 개최

행사 주최 측은 소비자들이 다양한 제품을 비교하며 자신에게 맞는 가구를 선택할 수 있도록 체험 중심 전시 구성에 집중했다고 설명했다.

‘2026 고양가구박람회’가 오는 6월 18일부터 21일까지 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 개최된다.이번 박람회는 고양시가구협동조합과 고양시 일산가구협동조합이 공동 주최하며, 경기도와 고양시 후원으로 진행된다. 행사에는 약 200개 업체가 참가해 1000여 부스 규모로 운영될 예정이다.박람회에서는 가정용 가구와 사무용 가구를 비롯해 인테리어 소품, 생활가구, LG 가전 제품 등 주거 공간과 관련된 다양한 품목이 소개된다. 최신 소비 트렌드를 반영한 디자인 가구와 실용성을 강조한 제품들을 현장에서 직접 체험할 수 있는 점이 특징이다.또한 가족 단위 방문객을 위한 현장 이벤트와 체험 프로그램도 함께 운영된다. 50만원 이상 구매 고객에게는 추첨 이벤트 참여 기회가 제공되며, 선풍기와 다용도 계란찜기 등을 증정하는 행사도 마련된다.특히 최근 공간 효율성과 실용성을 중시하는 주거 트렌드가 확산되면서 기능성 가구와 모던 스타일 제품에 대한 관심도 높아질 것으로 예상된다.박람회 관계자는 “관람객들이 다양한 전시와 체험을 통해 즐거운 관람 경험을 누릴 수 있도록 준비하고 있다”며 “지역 가구업체들의 판로 확대와 산업 활성화에도 도움이 되길 바란다”고 전했다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지