영종도 버스기사 50명 집단 식중독…버스 운행 차질 우려

운수업체 측은 안내문을 통해 “예기치 못한 일로 입원한 운전원들에게 사과드린다”며 “구내식당은 인천시 위탁 운영 업체가 관리하고 있지만 사태 수습에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

인천 영종도 버스 공영차고지 구내식당을 이용한 버스 기사들이 집단으로 식중독 의심 증상을 보여 일부 노선의 버스 운행 차질이 우려되고 있다.25일 인천시에 따르면 지난 21일 중구 운북동 영종권역 버스 공영차고지 구내식당을 이용한 버스 기사 등이 이튿날인 22일부터 복통과 설사 등 식중독 의심 증상을 호소했다.현재까지 확인된 식중독 의심 환자는 모두 50명이며, 이 가운데 5명은 입원 치료를 받고 있는 것으로 파악됐다.이번 식중독 의심 상황으로 오는 26일 해당 차고지에서 출발하는 14개 노선 가운데 5개 노선에서 운행 차질이 발생할 것으로 보고 있다.시는 당일 오전 5대, 오후 1대 등 총 6대의 버스가 정상 운행하지 못할 것으로 예상했다. 특히 평소에도 배차 간격이 긴 영종도에 결행 버스가 많아지면서 이용객 불편이 우려되고 있다.해당 차고지는 4개 운수업체가 공동으로 이용하고 있으며, 입차 버스는 약 80대 규모인 것으로 조사됐다. 지난 21일 구내식당 이용 인원은 점심 70명, 저녁 66명 등 총 136명으로 집계됐다.시는 오는 27일 오전 현장에서 역학조사를 진행할 예정이며, 급식소 영업 관련 사항과 음식물 배상책임보험에 따른 보상 여부도 확인하고 있다.인천=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지