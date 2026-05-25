“여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 10대에 ‘망언’?
김민전 국민의힘 의원이 부산 북갑 보궐선거 지원차 나선 길거리 유세에서 10대 여학생들에게 “여기 잘생긴 오빠가 많다”고 말해 논란에 휩싸였다.
김 의원은 학생들에게 “무서워 말고 편하게 지나가라”는 취지로 한 말이었다고 해명했다.
김 의원이 25일 자신의 유튜브 채널 ‘김민전티브이(TV)’에서 생중계한 선거 유세 영상을 보면 김 의원은 10대 초반으로 보이는 여학생 무리를 향해 손을 흔들며 “안녕하세요. 여기 잘생긴 오빠들 많아요”라고 말했다.
김 의원과 박 후보가 길거리에서 시민들과 악수하며 인사를 나누고 있어 여학생들이 앞으로 지나가길 주저하자 이처럼 말을 건 것이다.
쭈뼛대던 여학생 무리는 카메라를 들고 있던 한 남성이 “지나가. 괜찮아”라고 하자 휴대전화로 얼굴을 가린 채 빠른 걸음으로 현장을 지나갔다.
영상이 확산되면서 김 의원이 10대 여학생에게 부적절한 표현을 사용했다는 비판이 일고 있다.
관련한 보도가 나오자 김 의원은 자신의 페이스북을 통해 “여학생들이 지나가지 못하고 있어서 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 말한 것”이라며 “특히 박민식 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데, 기필코 그런 적이 없다. 이 오보에 대해서는 언론중재위에 가겠다”라고 밝혔다.
앞서 지난 3일 정청래 민주당 대표는 부산 북구 구포시장에서 하정우 후보와 시민을 만나던 중 초등학교 1학년 여학생에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말해 논란이 커지자 결국 정 대표와 하 후보가 해당 여학생과 부모에게 사과한 바 있다.
당시 김 의원은 “나이 60줄의 당대표가 초등 여학생에게 오빠 드립치나”라고 비판했다. 하 후보를 향해서는 “초등학교 여학생에게 오빠라 부르라고 한 하씨! 아직 집에 안 갔는교?”라고 하기도 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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