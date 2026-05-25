“여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 10대에 ‘망언’?

김민전 국민의힘 의원이 25일 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보의 길거리 유세 현장에서 10대 여학생 무리를 향해 말을 건네고 있다. 유튜브 김민전TV 캡처

김민전(오른쪽) 국민의힘 의원과 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보가 25일 길거리 유세를 펼치고 있는 모습. 페이스북 캡처

여학생들이 지나가지 못하고 있어서 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 말한 것”이라며 “특히 박민식 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데, 기필코 그런 적이 없다. 이 오보에 대해서는 언론중재위에 가겠다”라고 밝혔다.