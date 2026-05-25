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“여기 잘생긴 오빠 많아”…이번엔 국힘 김민전이 10대에 ‘망언’?

입력:2026-05-25 21:50
수정:2026-05-25 21:58
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김민전 국민의힘 의원이 25일 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보의 길거리 유세 현장에서 10대 여학생 무리를 향해 말을 건네고 있다. 유튜브 김민전TV 캡처

김민전 국민의힘 의원이 부산 북갑 보궐선거 지원차 나선 길거리 유세에서 10대 여학생들에게 “여기 잘생긴 오빠가 많다”고 말해 논란에 휩싸였다.

김 의원은 학생들에게 “무서워 말고 편하게 지나가라”는 취지로 한 말이었다고 해명했다.

김민전(오른쪽) 국민의힘 의원과 박민식 부산 북갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보가 25일 길거리 유세를 펼치고 있는 모습. 페이스북 캡처

김 의원이 25일 자신의 유튜브 채널 ‘김민전티브이(TV)’에서 생중계한 선거 유세 영상을 보면 김 의원은 10대 초반으로 보이는 여학생 무리를 향해 손을 흔들며 “안녕하세요. 여기 잘생긴 오빠들 많아요”라고 말했다.


김 의원과 박 후보가 길거리에서 시민들과 악수하며 인사를 나누고 있어 여학생들이 앞으로 지나가길 주저하자 이처럼 말을 건 것이다.

쭈뼛대던 여학생 무리는 카메라를 들고 있던 한 남성이 “지나가. 괜찮아”라고 하자 휴대전화로 얼굴을 가린 채 빠른 걸음으로 현장을 지나갔다.

영상이 확산되면서 김 의원이 10대 여학생에게 부적절한 표현을 사용했다는 비판이 일고 있다.



관련한 보도가 나오자 김 의원은 자신의 페이스북을 통해 “여학생들이 지나가지 못하고 있어서 무서워 말고 편하게 지나가라는 뜻으로 말한 것”이라며 “특히 박민식 후보에게 오빠라고 칭한 것처럼 쓰고 있는데, 기필코 그런 적이 없다. 이 오보에 대해서는 언론중재위에 가겠다”라고 밝혔다.

앞서 지난 3일 정청래 민주당 대표는 부산 북구 구포시장에서 하정우 후보와 시민을 만나던 중 초등학교 1학년 여학생에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 말해 논란이 커지자 결국 정 대표와 하 후보가 해당 여학생과 부모에게 사과한 바 있다.

당시 김 의원은 “나이 60줄의 당대표가 초등 여학생에게 오빠 드립치나”라고 비판했다. 하 후보를 향해서는 “초등학교 여학생에게 오빠라 부르라고 한 하씨! 아직 집에 안 갔는교?”라고 하기도 했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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