[단독] 재판소원 두 달… ‘법원 관행’ 점검서 ‘약자 기본권’ 향하는 헌재

‘시각장애인 웹접근성 공익소송 재판소원’ 기자회견 모습. 장애인차별금지추진연대 제공

헌재는 시각장애인 지석봉씨 등 18명이 낸 ‘시각장애인 웹 접근성’ 손해배상 소송과 관련된 재판소원에 대해 최근 청구인 측에 자료 보충을 요청하고 관련 서류를 제출받았다.

대법원은 지난 3월 이를 확정했다.