김포시, 전국 최초 ‘아파트 관리 밸런스 게임’ 출시
게임하며 배우는 공동주택 관리
참여형 교육 콘텐츠 도입 운영
경기 김포시가 전국 지방자치단체 최초로 아파트 관리 실무를 게임처럼 학습할 수 있는 참여형 콘텐츠를 선보이며 예방 중심 공동주택 관리체계 구축에 나섰다.
김포시는 공동주택관리 법령과 실제 감사 지적 사례를 쉽고 재미있게 배울 수 있는 게임형 콘텐츠 ‘아파트 관리 Master 챌린지’를 출시하고 본격적인 홍보에 들어갔다고 25일 밝혔다.
이번 콘텐츠는 기존의 사후 적발 중심 감사 방식에서 벗어나 시민과 공동주택 관리주체가 스스로 법령과 실무를 학습할 수 있도록 제작된 예방 중심 교육 프로그램이다.
‘아파트 관리 Master 챌린지’는 이용자가 관리소장이나 입주자대표회의의 입장이 되어 실제 현장에서 발생할 수 있는 갈등 상황과 법적 쟁점에 대한 선택지를 고르는 밸런스 게임 형식으로 진행된다.
주요 내용은 입찰공고 방법과 수의계약 요건, 과태료와 직결되는 핵심 사례 등 공동주택 관리 현장에서 자주 발생하는 사안들로 구성됐다.
시는 특히 읍면동별 실시간 랭킹 시스템을 도입해 주민 참여를 높이고, 투명한 공동주택 관리문화 확산에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이 게임은 별도 애플리케이션 설치 없이 QR코드 모바일 링크를 통해 참여할 수 있으며, 시는 향후 장기수선계획과 관리회계 분야 등 후속 콘텐츠도 추가 공개할 계획이다.
시 관계자는 “게임형 콘텐츠를 통해 시민과 관리주체가 공동주택관리법을 보다 쉽고 자연스럽게 익힐 수 있도록 했다”며 “앞으로도 예방 중심의 혁신 행정을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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