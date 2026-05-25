고양시 공공기관 통합채용 경쟁률 39대 1…1091명 몰려
경기 고양시 산하 5개 공공기관 통합채용에 28명 선발을 위한 원서 접수에 1091명이 지원하며 평균 38.96대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.
고양시는 지난 4월 30일 5개 공공기관 통합채용 공고를 실시하고 5월 20일 원서 접수를 마감한 결과 이같이 집계됐다고 25일 밝혔다.
기관별 경쟁률을 보면 고양도시관리공사가 14명 모집에 564명이 지원해 40.29대 1로 가장 높은 지원 규모를 보였다.
이어 고양문화재단은 7명 모집에 325명이 지원해 46.43대 1, 고양국제박람회재단은 5명 모집에 99명이 지원해 19.8대 1을 기록했다.
또한 고양산업진흥원은 1명 모집에 66명이 지원해 66대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였으며, 고양시청소년재단은 1명 모집에 37명이 지원해 37대 1로 집계됐다.
이번 채용은 1차 서류심사 후 오는 6월 13일 필기시험이 진행될 예정이며, 서류전형 합격자 발표 및 세부 일정은 6월 8일 고양시 통합채용 누리집을 통해 공지된다.
시는 시험의 전문성을 높이고 수험생 부담을 줄이기 위해 시험 과목을 NCS(국가직무능력표준)와 전공시험으로 구분하고, 인성검사를 도입해 면접 전형의 참고자료로 활용할 계획이다.
시 관계자는 “지역 청년들이 공공기관에서 역량을 발휘할 수 있도록 공정하고 투명한 채용 절차를 통해 우수 인재를 선발하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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