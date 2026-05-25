전국에서 대형 뱀 발견 잇따라…‘화들짝’
전국에서 대형 뱀 출몰이 잇따르고 있어 주의가 요구된다.
25일 대구 북부소방서 등에 따르면 대구 서대구고속버스터미널에 정차한 시외버스 화물칸에서 대형 뱀이 발견된 사실이 뒤늦게 알려졌다.
뱀은 지난 21일 오후 7시10분쯤 정차한 시외버스 화물칸에서 버스 기사에 의해 처음 발견했다. 뱀은 여행용 캐리어를 휘감고 있었다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 뱀을 포획해 임시 보관했다가 대구 북구에 인계했다.
당시 버스 안에 뱀 주인은 없었고 택배 상자에 담겨 있던 뱀이 탈출 한 것으로 전해졌다. 당시 목격자들은 SNS 등에 “개인 분양 거래 과정에서 고속버스 수화물로 운송되면서 문제가 발생한 것으로 추정된다” 등의 의견을 올렸다.
최근 도심에서 대형 뱀이 발견되는 사건이 심심치 않게 발생하고 있다. 지난 1월 서울 강남구 한 지하철역 화장실에서 국제적 멸종위기종인 볼파이톤이 발견됐고 지난해 6월에도 강원 양양의 한 호텔에서 볼파이톤이 출몰했다.
소방 당국은 “최근 대형 뱀을 반려동물로 키우는 사례가 늘면서 뱀 출몰도 늘어난 것으로 보인다”고 진단했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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