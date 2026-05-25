강훈식 “불법 스포츠 중계·디지털 성범죄물 해결해야”…靑에 TF 구성
강훈식 대통령 비서실장은 불법 스포츠 중계와 디지털 성범죄물 유포의 반복되는 문제를 지적하며 청와대 내에 근본적인 해결책 마련을 위한 태스크포스(TF) 즉각 구성을 지시했다.
강 실장은 25일 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하며 “(해당 문제가) 근본적 해결 없이 미봉책에 그쳐 피해자가 늘어나고 있다”며 이같이 말했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑에서 전했다.
강 실장은 특히 불법 스포츠 중계 사이트가 무료 시청을 미끼로 이용자를 불법 도박으로 유인하고 있으며, 불법 스포츠 도박 신고가 2024년에만 2만 건을 넘었다는 점을 지적했다. 아울러 디지털 성범죄물 역시 차단 이후에도 70% 이상 우회 접속할 수 있는 것으로 드러났다고 비판했다. 그러면서 “땜질식 처방으로는 더 이상 국민을 보호할 수 없다”며 “구조 자체를 바꾸는 근본 대책 수립이 필요하다”고 강조했다.
강 실장은 이에 민정·사회·홍보소통·AI미래기획수석실에 TF를 즉각 구성해 실질적이고 구체적인 대응 방안을 마련해 보고할 것을 지시했다고 안 부대변인은 밝혔다.
강 실장은 또 폭염 대비를 위해 행정안전부에 냉방 쉼터 확대 및 조기 운영을, 고용노동부에 야외 작업자 안전지침 점검과 철저한 현장 관리를 주문했다. 또 전 부처에 “예방 가능한 인명피해가 발생하지 않도록 총력을 다해달라”고 지시했다.
강 실장은 또 2021~2025년 전국 243개 지방정부에 접수된 국민신문고 민원이 4152만건에 달하고 한 명이 1년 간 4만6669건 민원을 제기한 사례를 소개했다. 그러면서 무분별한 반복 민원의 경우 대응 창구를 각 기관별 갈등조정담당관으로 일원화하는 등 제도 개선 방안 마련을 주문했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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