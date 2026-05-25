강훈식 “불법 스포츠 중계·디지털 성범죄물 해결해야”…靑에 TF 구성

강훈식 대통령 비서실장이 지난달 29일 청와대 춘추관에서 '공직역량 강화' 핵심성과 및 추진계획 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

포츠 중계와 디지털 성범죄물 유포의 반복되는 문제를 지적하며 청와대 내에 근본적인 해결책 마련을 위한 태스크포스(TF) 즉각 구성을 지시했다.

불법 스포츠 중계 사이트가 무료 시청을 미끼로 이용자를 불법 도박으로 유인하고 있으며, 불법 스포츠 도박 신고가 2024년에만 2만 건을 넘었다는 점을 지적했다. 아울러

디지털 성범죄물 역시 차단 이후에도 70% 이상 우회 접속할 수 있는 것으로 드러났다고 비판했다.

민정·사회·홍보소통·AI미래기획수석실에 TF를 즉각 구성해 실질적이고 구체적인 대응 방안을 마련해 보고할 것을 지시했다고 안 부대변인은 밝혔다.