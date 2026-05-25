고양시장 후보 4인 첫 동시 토론회…식사동 현안 공방
민경선 “고양은평선 연장·적극행정…식사동 교통 문제 해결”
이동환 “철도망 확충·경제자유구역 추진해 고양시 업그레이드”
신현철 “식사체육시설 조기 정상화·버스 노선 신설 추진”
송영주 “시민 참여형 시정으로 데이터센터·교통 현안 풀겠다”
경기 고양시장 선거에 출마한 후보 4명이 처음으로 한자리에 모여 식사동 주민들과 교통·체육시설·데이터센터 문제 등 지역 핵심 현안을 놓고 정책 토론을 벌였다.
위시티입주자대표회의연합회는 25일 고양시 일산동구 식사동 일산블루밍3단지 커뮤니티센터 강당에서 ‘고양시장 후보 초청 식사동 정책 토론회’를 개최했다.
이번 토론회는 고양시장 선거에 나서는 후보 4명이 모두 참석한 첫 공식 토론회로, 식사동 주민들의 숙원사업과 지역 현안에 대한 각 후보의 입장과 공약을 듣기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 민경선 더불어민주당 후보, 이동환 국민의힘 후보, 신현철 개혁신당 후보, 송영주 진보당 후보가 참석했으며, 식사동 주민 100여명이 함께했다.
토론회에서는 식사체육복합시설 조기 준공, 고양은평선 식사 연장, 식사동 데이터센터 건축 문제, 식사~대곡 간 정규버스 노선 신설 등 4대 현안을 중심으로 후보들의 정책 방향과 해결 방안이 논의됐다.
후보들은 장기간 방치된 식사체육복합시설 문제 해결 필요성에는 공감대를 나타냈다.
민경선 후보는 “권익위 판단과 명분이 이미 충분하다”며 “고양시가 적극 행정으로 채무 문제를 정리하고 중학교 부지 용도변경 등 매각을 통해 조기 준공을 추진하겠다”고 밝혔다. 이어 “시장실을 1층으로 옮기고 시정회의를 생중계하는 등 시민과 직접 소통하는 행정을 하겠다”고 말했다.
이동환 후보는 “체육시설 문제는 여러 이해관계가 얽혀 있어 쉽지 않은 상황”이라며 “학교 설립이 어렵다면 캠코와 협의해 시가 확보하는 방안 등을 포함해 해결책을 찾겠다”고 설명했다.
신현철 후보는 “시장의 결단과 실행력이 중요하다”며 조기 정상화를 위한 TF 구성과 신속한 추진 의지를 강조했다. 송영주 후보도 “공공시설 문제를 민간에만 맡겨둔 것은 행정의 책임 방기”라며 시장 직속 TF 구성을 제안했다.
고양은평선 식사 연장 문제를 두고는 후보별 해법 차이가 드러났다.
민경선 후보는 “교통 전문가로서 트램보다 고양은평선 연장이 현실적이라고 본다”며 “국토부와 경기도를 상대로 반드시 관철시키겠다”고 말했다. 이어 “접경지역 예타 기준 완화와 인천 2호선 연장 사례 등을 고려하면 충분히 가능성이 있다”며 “당선자 신분 때부터 국토부·대광위와 협의에 나서겠다”고 덧붙였다.
이동환 후보는 “고양은평선 식사 연장은 5차 국가철도망 계획 반영을 목표로 이미 추진 중”이라며 “트램과 연계한 방안도 함께 검토되고 있다”고 밝혔다.
신현철 후보는 “식사동 교통 문제 해결을 위해 시민과 함께 추진단을 구성하겠다”며 “우선 버스체계 개선부터 추진하겠다”고 말했다.
송영주 후보는 “고양은평선 연장을 최우선으로 추진하면서 내부 순환교통 체계도 함께 고민해야 한다”며 “시민 참여형 추진체를 구성하겠다”고 밝혔다.
식사동 데이터센터 건립 문제에 대해서는 다수 후보들이 주거지 인접 입지에 우려를 나타냈다.
민경선 후보는 “데이터센터 자체를 반대하는 것은 아니지만 주거지 인접 시설은 절차적 하자와 주민 피해 우려가 있다”며 “주민 의견을 충분히 반영해야 한다”고 말했다.
이동환 후보는 “AI 산업 확대로 데이터센터 수요가 증가하고 있다”면서도 “주민 안전과 환경 문제를 충분히 검토해 문제가 확인되면 조치하겠다”고 설명했다.
신현철 후보는 “주거지와 학교 인근 데이터센터 건립은 시민 안전과 생활환경 측면에서 재검토가 필요하다”고 밝혔고, 송영주 후보는 “주민 생존권과 직결된 문제로 접근해야 한다”며 “시장 직권으로 인허가 취소를 포함해 향후 제도 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.
식사~대곡 간 교통 문제와 관련해서는 후보 모두 대중교통 개선 필요성에 공감했다.
민경선 후보는 출퇴근 시간 30분 단축 공약 이행을 위해 버스 노선 개편과 똑버스 확대를 검토하겠다고 밝혔고, 이동환 후보는 현재 운영 중인 똑버스 노선 보완과 확대 필요성을 언급했다.
신현철 후보는 정규버스 노선 신설과 마을버스 준공영제 확대를 제시했고, 송영주 후보는 대곡역 중심 내부 순환교통 체계 구축 필요성을 강조했다.
마무리 발언에서 민경선 후보는 “적극행정을 위해 시장실을 1층으로 옮겨 시민 누구나 직접 만나겠다”며 “간부회의를 시정회의로 바꿔 생중계하고, 타운홀 미팅을 통해 시민 의견을 실시간으로 듣는 소통 행정을 펼치겠다”고 강조했다. 이어 “교통과 일자리 문제를 반드시 해결해 청년이 돌아오는 고양시를 만들겠다”고 밝혔다.
이동환 후보는 “오늘 토론회에서는 시민 불편을 해결해달라는 목소리가 많았다”며 “주민들의 의견을 시정에 적극 반영하겠다”고 말했다. 이어 “지난 4년간 고양시 발전을 위해 최선을 다해왔다”며 “경제자유구역 추진과 철도망 확충 등을 통해 고양시를 한 단계 더 업그레이드하겠다”고 강조했다.
신현철 후보는 “소수정당 후보지만 시민과 시장이 원팀이 되면 충분히 고양시를 바꿀 수 있다”며 “기존 정치의 틀을 깨고 현안을 해결하는 시장이 되겠다”고 지지를 호소했다.
송영주 후보는 “기득권 양당이 번갈아 시정을 맡아왔지만 시민 삶은 크게 나아지지 않았다”며 “시민의 삶과 지역경제를 최우선에 두는 새로운 시정을 만들겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사