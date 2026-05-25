고양시장 후보 4인 첫 동시 토론회…식사동 현안 공방

민경선 “고양은평선 연장·적극행정…식사동 교통 문제 해결”

이동환 “철도망 확충·경제자유구역 추진해 고양시 업그레이드”

신현철 “식사체육시설 조기 정상화·버스 노선 신설 추진”

송영주 “시민 참여형 시정으로 데이터센터·교통 현안 풀겠다”

(왼쪽부터)민경선 더불어민주당 고양시장 후보, 이동환 국민의힘 고양시장 후보, 신현철 개혁신당 고양시장 후보, 송영주 진보당 고양시장 후보가 25일 고양시 일산동구 식사동 일산블루밍3단지 커뮤니티센터 강당에서 열린 ‘고양시장 후보 초청 식사동 정책 토론회’를 마치고 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

(왼쪽부터)민경선 더불어민주당 고양시장 후보, 이동환 국민의힘 고양시장 후보, 신현철 개혁신당 고양시장 후보, 송영주 진보당 고양시장 후보가 25일 고양시 일산동구 식사동 일산블루밍3단지 커뮤니티센터 강당에서 열린 ‘고양시장 후보 초청 식사동 정책 토론회’에 참여하고 있다. 박재구 기자

민경선 후보는 “데이터센터 자체를 반대하는 것은 아니지만 주거지 인접 시설은 절차적 하자와 주민 피해 우려가 있다”며 “주민 의견을 충분히 반영해야 한다”고 말했다.

시장 직권으로 인허가 취소를 포함해 향후 제도 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.