“걸리면 죽습니다” 李와 ‘일베’의 10년 악연…정치 국면마다 전쟁

[정치 언박싱]

열광했고, 결과적으로 이 대통령은 정치적 자산을 쌓았다.

일베 폐쇄 수준의 조치가 실제 이뤄질지는 미지수다. 문재인정부도 2018년 일베 폐쇄를 검토했지만 실패했다. 전체 게시물 중 명백한 불법정보가 70% 이상이면서 제작 의도 등이 불법적인 경우에 사이트 자체를 폐쇄할 수 있는데 기준 충족 여부가 모호했다. 따라서 추가 입법 조치가 필요하다. 민주당은 플랫폼 과징금·폐쇄 조치, 혐오표현 처벌·징벌배상 등 입법 대안을 검토하겠다고 밝혔다.