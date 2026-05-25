與 민형배·서영학 후보, 여수 미래산업·해양관광 정책 협약
여수세계섬박람회 성공 등 맞손
“위기 넘어 새로운 전환 기회로”
더불어민주당 민형배 전남광주특별시장 후보와 서영학 여수시장 후보는 25일 여수의 미래산업·해양관광·문화경제 도약을 위한 정책 협약을 맺었다.
두 후보 측은 이번 정책 협약이 전남·광주 통합이 특정 권역에 치우친 성장이 아니라 여수를 비롯한 전남 동부권이 함께 성장하는 균형발전형 통합이어야 한다는 취지에서 마련됐다고 설명했다.
민주당 주철현 국회의원(여수 갑)과 조계원 국회의원(여수 을)과 함께 이날 전남 여수시 서 후보 측 선거사무소에서 열린 협약식에서 두 후보는 여수가 석유화학 산업의 핵심 거점이자 남해안 해양관광·문화경제 중심도시라는 점을 공유했다. 이어 여수국가산단의 미래산업 전환과 2026여수세계섬박람회의 성공 개최, 여수세계박람회장의 문화·마이스 거점화 등을 공동 추진하기로 했다.
특히 여수세계섬박람회와 관련해 안전, 교통, 숙박, 응급의료, 기반시설 대책을 특별시 차원에서 지원하고, 여수국가산단은 산업위기 대응과 노동자 보호, RE100 산업단지 조성 등 미래형 산단 전환을 함께 추진하기로 했다.
또 여수엑스포장은 대형 공연장, 복합문화공간, 국제전시컨벤션 기능을 갖춘 남해안권 대표 해양관광·마이스 거점으로 육성한다는 데 뜻을 모았다.
민 후보는 “오늘 정책협약을 계기로 섬박람회의 성공 개최와 여수국가산단의 미래산업 전환, 여수세계박람회장의 문화·마이스 거점화를 확실히 추진하고, 관광 인프라를 구축해 여수를 해양관광과 치유관광의 중심지로 키워내겠다”며 “이번 협약을 통해 여수가 당면한 위기를 넘어 새로운 전환과 도약의 기회를 맞이하기를 기대한다”고 밝혔다.
여수=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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