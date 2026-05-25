與 민형배·서영학 후보, 여수 미래산업·해양관광 정책 협약

여수세계섬박람회 성공 등 맞손

“위기 넘어 새로운 전환 기회로”

더불어민주당 민형배 전남광주특별시장 후보와 서영학 여수시장 후보가 25일 여수의 미래산업·해양관광·문화경제 도약을 위한 정책 협약을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. 민형배 후보 선거캠프 제공

더불어민주당 민형배 전남광주특별시장 후보와 서영학 여수시장 후보는 25일 여수의 미래산업·해양관광·문화경제 도약을 위한 정책 협약을 맺었다.