정원오는 ‘1일 1부동산’…오세훈은 “李 부동산 완전 실패”

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽 사진)과 오세훈 국민의힘 후보. 연합뉴스

노원·중구(22일), 서대문구(23일), 강동·송파구(24일), 영등포구(25일) 재개발·재건축 현장을 찾아 민심을 듣고 ‘착착 개발’ 공약을 홍보했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 25일 서울 강서구 마곡나루역 앞에서 유세하고 있다. 연합뉴스

오세훈(가운데) 국민의힘 서울시장 후보가 25일 서울 도봉구 홈플러스 앞에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스