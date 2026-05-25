‘편의점의 아버지’ 스즈키 도시후미 세븐일레븐 전 회장 별세
미국에서 시작된 편의점을 일본식 모델로 발전시켜 세계에 퍼뜨린 스즈키 도시후미 세븐&아이홀딩스 명예고문이 지난 18일 심부전으로 별세했다고 일본 매체들이 25일 보도했다. 향년 93세.
1932년생인 고인은 1963년 유통기업 이토요카도에 입사했다. 미국 시찰 중 편의점을 접한 그는 사우스랜드사와 계약해 1974년 도쿄에 일본 1호점을 열었다. 1991년에는 사우스랜드사 경영권을 인수했고, 2005~2016년에는 그룹 회장을 역임했다.
대형 소매점이 대세이던 시절 반대를 무릅쓰고 편의점을 도입한 그는 ‘편의점의 대부’로 불렸다.
그는 2016년 한 인터뷰에서 “(편의점 개업) 당시는 대형 슈퍼마켓이 떠오르고, (전통시장) 상점가는 안 된다고 하던 시대였다. 하지만 저는 대형 점포만으로 모든 수요를 맞출 수 있을리가 없다고 생각했다. 소형 점포의 문제인 생산성을 개선하면 대형 점포와 공존할 수 있다고 생각했다”고 회고했다.
유통 혁신도 주도했다. 특정 지역에 집중 출점하는 ‘도미넌트 전략’과 공동 배송을 도입했고, 1982년 판매정보시스템(POS)을 도입해 세계 최초로 마케팅에 활용했다.
그는 “처음엔 전화로 상품을 발주하거나 오토바이를 타고 전표를 모았지만 금방 한계에 부닥쳤다”며 “커다란 전산기를 만드는 회사라면 작은 건 간단하게 만들 것이라고 생각했지만 그렇지 않았다. 다행히도 NEC가 공동 개발에 응해준 덕분에 한대에 80만~100만엔 할 것이라던 설비를 40만엔에 만들 수 있었다”고 설명했다.
이후 공과금 수납 대행을 거쳐 2001년 ‘세븐은행’을 설립, 금융업까지 영역을 넓혔다.
고인이 이끈 세븐일레븐은 세계 최대 체인으로 성장했으며, 한국에는 1988년 설립된 코리아세븐을 통해 1989년 첫 점포가 들어섰다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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