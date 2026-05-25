“대전은요?” 이후 20년…박근혜, 대전 찾아 국힘 지지 호소
박근혜 전 대통령이 25일 대전을 찾아 국민의힘 이장우 대전시장 후보에 대한 지지를 호소했다.
박 전 대통령은 이날 오후 대전 서구에 있는 이 후보 선거캠프를 찾아 “이장우 대전시장은 저와 오랜 세월을 함께한 동지로, 아무리 어려운 일이 닥쳐도 흔들림 없이 신의를 지키는 한결같은 분”이라고 평가했다. 그러면서 “대전시민께서도 이런 모습을 잘 알고 계시리라 믿는다”며 “좋은 결과가 있길 바란다”고 덧붙였다.
박 전 대통령은 이 후보를 포함해 국민의힘 대전 지역 구청장 후보들과 기념사진을 찍었고, 이 후보와 20분간 비공개 간담회를 갖기도 했다. 이 자리에서 이 후보는 박 전 대통령에게 태평성대의 징조라는 의미를 띤 ‘서로(瑞露)’라고 쓰인 족자를 선물했다.
박 전 대통령은 2006년 지방선거 지원 유세 도중 ‘커터칼 피습 사건’을 당해 치료를 받은 뒤 “대전은요”라고 물은 것으로 언론에 보도된 바 있다. 실제로 당시 박 전 대통령은 퇴원하자마자 대전 지역 선거 지원에 나서 주목을 받았었다.
박 전 대통령은 지난 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원 유세를 시작으로 활동 범위를 넓히고 있다.
이날 오전에는 충북 옥천에 있는 모친 육영수 여사의 생가를 방문했고, 대전 방문 이후엔 충남 공주로 이동해 김태흠 충남지사 후보 지지 유세를 벌였다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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