“합의안 찬반투표 중지하라”…삼전 동행노조, 가처분 신청 예고

삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 직원들이 주축인 삼성전자노동조합(SECU·동행노조)과 전국삼성전자노동조합(NSEU) 수원지부 집행부가 지난 22일 오후 경기 수원 영통구 삼성전자 정문 앞에서 삼성전자 노사 임금협상 잠정합의안 찬반 투표 시작을 앞두고 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

반도체 부문이 비반도체 부문보다 훨씬 많은 성과급을 받을 수 있는 잠정 합의안에 대한

반발 차원이다.

오전 9시쯤 수원지법에 찬반투표 절차 중지 등 가처분 신청을 할 예정”이라고 밝혔다.