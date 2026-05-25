지구에서 오직 제주에만 산다고?… “제주고사리삼, 깃대종 지정해야”
전 세계에서 제주에만 자생하는 희귀 양치식물 ‘제주고사리삼’을 제주를 대표하는 깃대종으로 지정해 적극적으로 알려야 한다는 제언이 나왔다.
국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 최근 제주 김만덕기념관에서 ‘멸종위기종 제주고사리삼 보전 심포지엄’을 열고 학계, 시민단체 등과 보전 방안을 논의했다.
기조강연에 나선 선병윤 전북대 명예교수는 “2001년 학계 보고 이후 25년이 지났지만 희귀성과 학술적 가치에 비해 인지도가 여전히 낮다”며 “국민적 공감대 형성과 이를 통한 적극적인 보전 전략 추진이 필요하다”고 강조했다.
선 교수는 이어 “제주고사리삼은 세계적으로 제주 동북부 곶자왈이 유일한 생육지로 집단의 특이성이 매우 높은 식물”이라며 “양치식물의 살아있는 화석으로서의 가치를 살려 제주를 대표하는 깃대종으로 지정하고 널리 알려야 한다”고 말했다. 깃대종은 특정 지역의 생태·지리·문화적 특성을 대표하는 상징적인 야생 동·식물로, 지역 생태계 보전의 중요성을 알리는 역할을 한다.
선 교수는 또 “유전적 다양성이 낮은 만큼 유·무성 생식 기작 규명과 증식법 확립을 통해 개체 증식 전략을 추진해야 한다”며 “국제학술대회 개최, 보전을 위한 범국민단체 결성, 기업 로고 활용 등 다양한 홍보 전략도 병행해야 한다”고 덧붙였다.
국립산림과학원 조사에 따르면 제주고사리삼은 포자 번식보다 땅속줄기(지하경)을 통한 무성번식 비율이 높아 유전적 다양성이 낮은 것으로 나타났다.
도내 동백동산·묘산봉지구·선흘목장·김녕목장·선흘곶자왈·동복리 등 6개 집단에서 무작위로 65개체를 조사한 결과 김녕목장 집단에서는 단 하나의 유전자형만 확인됐다.
연구진은 “과거 바나나 품종 ‘그로스 미셸’이 무성증식으로 다양성을 잃고 병해에 취약해 사라진 것처럼, 제주고사리삼도 위험에 처할 수 있다”며 다양한 유전자형 확보와 증식의 필요성을 강조했다.
지역사회도 보전 필요성을 제기했다. 곶자왈사람들 김정순 대표는 “환경영향평가와 생태조사가 실제 현장 상황을 충분히 반영하지 못해 사각지대가 발생한다”며 “전수·정밀 조사와 장기 모니터링 체계를 구축하고, 개체가 아닌 서식지 중심의 보전 원칙을 확립해야 한다”고 말했다.
제주고사리삼은 산림청과 환경부가 모두 멸종위기종으로 지정한 한국 고유종이다.
제주에서도 물이 고였다가 빠지는 해발 200m 미만의 일부 습지에서만 제한적으로 분포한다.
키는 10~15㎝정도이며, 자생지 내에서는 포자 번식(유성 번식)보다는 지하경을 통한 무성 번식이 활발하다.
심포지엄을 준비한 난대·아열대산림연구소 김호진 연구사는 “제주고사리삼은 제주에서도 제한적으로 분포하는 식물로, 한 번 사라지면 지구상에서 다시 볼 수 없다”며 “이번 심포지엄이 학계와 행정, 지역사회가 함께 보전의 골든타임을 지키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
한편 곶자왈은 용암 위에 형성된 독특한 숲이다. 난대성과 냉온대 식물이 공존하며, 896종의 식물이 자생하는 것으로 보고됐다.
이 중 제주고사리삼은 제주 동부 거문오름에서 북쪽으로 이어지는 곶자왈 내 일부 습지에서만 확인된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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