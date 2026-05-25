정덕영 “강수현, 스스로 폐기한 공약 선거 앞두고 재활용”
공공산후조리원 공약 재탕 비판
정덕영 더불어민주당 양주시장 캠프가 강수현 국민의힘 양주시장 후보의 ‘공공산후조리원 도입’ 공약을 두고 과거 스스로 폐기한 공약을 선거를 앞두고 재활용한 것이라며 강하게 비판했다.
정덕영 후보 캠프는 25일 성명을 내고 “시민과의 약속을 스스로 폐기해놓고 선거철이 되자 다시 같은 공약을 꺼내든 것은 유권자를 우롱하는 기만행위”라고 주장했다.
앞서 강수현 후보는 지난 22일 보도자료를 통해 산모와 신생아 건강 회복 지원, 출산 가정의 경제적 부담 완화를 위해 양주시에 공공산후조리원을 도입하겠다고 밝혔다.
강 후보는 “저출생 문제가 국가적 과제로 떠오르면서 산후조리 서비스의 공공성 강화 필요성이 커지고 있다”고 설명했다.
하지만 정 후보 측은 해당 공약이 이미 지난 2022년 민선 8기 지방선거 당시 강 후보가 내세웠던 핵심 공약이었다고 지적했다.
이어 강 후보가 시장 취임 이후인 2022년 12월 시민평가단 회의에서 ‘민간 산후조리원과의 형평성 문제’를 이유로 공공산후조리원 건립 계획을 취소하고, 대신 산후조리비 지원 정책으로 변경했다고 강조했다. 관련 내용은 당시 양주시청 홈페이지에도 공개됐다는 설명이다.
정 후보 측은 “저출생 위기 극복이라는 중대한 과제를 선거용 득표 수단으로 활용하고 있다”며 “강 후보의 공약 진정성을 시민들이 납득하기 어려울 것”이라고 비판 수위를 높였다.
이어 정 후보는 ‘전 객실 가족실’을 갖춘 최고급 시설의 ‘양주형 프리미엄 공공산후조리원’ 건립을 추진하겠다고 밝혔다.
정 후보는 “출산장려정책과 아동학대방지 원스톱 통합구축시스템을 포함해 아이 낳고 키우기 좋은 양주를 만들겠다”는 포부를 밝혔다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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