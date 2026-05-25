“약물 뭐든지 허용” 대회 열렸는데…세계신기록 고작 1개

수영 선수 크리스티안 골로메에프. AP뉴시스

24일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린

남자 자유형 50ｍ 경기에서 20초81의 기록으로 우승을 차지했다. 이는 호주의 캐머런 매커보이가 지난 3월 수립한 기존 세계기록(20초88)을 0.07초 앞당긴 수치다.

역도 선수 레이디 솔리스(콜롬비아). AP뉴시스