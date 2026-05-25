“약물 뭐든지 허용” 대회 열렸는데…세계신기록 고작 1개
금지약물 복용을 전면 허용한 스포츠 대회가 열렸지만 비공식 세계 신기록을 세운 선수는 고작 1명뿐이었다.
신기록의 주인공은 크리스티안 골로메에프(그리스)였다. 그는 24일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열린 ‘인핸스드 게임(Enhanced Games)’ 수영 종목에 출전했고, 남자 자유형 50ｍ 경기에서 20초81의 기록으로 우승을 차지했다. 이는 호주의 캐머런 매커보이가 지난 3월 수립한 기존 세계기록(20초88)을 0.07초 앞당긴 수치다.
이날 골로메에프는 이른바 ‘기술 도핑’ 논란으로 2009년 국제수영계에서 퇴출당했던 전신 수영복까지 착용하고 경기에 나섰다. 비공식 세계기록을 경신한 그는 주최 측이 내건 보너스 100만 달러를 거머쥐었다.
신장 203㎝의 건장한 체격을 갖춘 골로메에프는 지난 2019년 광주 세계수영선수권대회 남자 자유형 50ｍ에서 은메달을 딴 바 있다. 그는 이번 경기 후 “내년에도 다시 출전해 기록을 깨겠다”고 소감을 밝혔다.
‘인핸스드 게임’은 ‘과학의 힘을 빌려 인간의 한계를 시험한다’는 취지 아래 기획된 대회로, 아나볼릭 스테로이드 등 기존 스포츠계에서 엄격히 금지된 경기력 향상 약물을 자유롭게 사용할 수 있다. 피터 틸 팰런티어 창업자와 도널드 트럼프 주니어 등 유력 인사들이 후원자로 나서며 화제를 모았다.
첫선을 보인 이번 대회에는 육상, 수영, 역도 등 종목에 42명의 선수가 출전했다. 주최 측은 종목 우승 상금 25만 달러, 세계기록 경신 시 100만 달러라는 파격적인 조건을 앞세워 신기록이 쏟아질 것으로 기대했다.
그러나 결과적으로 신기록 수립은 골로메에프 단 한 명에 그쳤다.
영국의 벤 프라우드는 약물을 복용하고 남자 접영 50ｍ에 나섰으나 22초32로 골인하며 세계기록에 0.05초 미치지 못했다.
역도 종목의 보디 산타비(캐나다)와 웨슬리 키츠(미국)도 4차 시기까지 기회를 주는 등 주최 측의 규칙 변경 배려에도 신기록 달성에 실패했다.
오히려 약물을 사용하지 않은 ‘클린 선수’가 도핑 선수를 제압하는 장면도 여러 차례 연출됐다.
육상 남자 100ｍ 전 세계 챔피언인 미국의 프레드 커리는 약물 없이 9초97로 우승을 차지한 뒤 “그들은 훈련을 더 열심히 하거나 약을 좀 더 먹어야 할 것 같다”며 일침을 가했다. 미국 수영의 헌터 암스트롱 역시 도핑을 한 경쟁자 2명을 제치고 남자 배영 50ｍ에서 24초21로 우승했다.
체육계와 의료계는 즉각 반발하고 나섰다. 주요 국제 스포츠 연맹들은 이 대회의 기록을 인정하지 않겠다고 선언했다. 의료 전문가들 또한 선수들의 장기적인 약물 오남용이 심장, 간, 신장 질환 등을 유발해 치명적인 결과를 낳을 수 있다고 경고했다.
이에 대해 주최 측은 사용된 모든 약물이 미국 식품의약품청(FDA)의 승인을 받았다고 반박하고 있다. 하지만 대회 모기업인 ‘인핸스드’가 선수들이 복용한 약물을 일반 대중에게 직접 판매하고 있어 이를 둘러싼 상업성 및 도덕성 논란은 계속 이어질 것으로 보인다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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