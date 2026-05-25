킨텍스·코트라 ‘K-뷰티 더우인 핀포인트 상담회’ 성료
라이브커머스·플랫폼 결합
K-뷰티 수출 전략 통해
중국 최대 플랫폼 더우인을 활용한 K-뷰티 수출상담회가 수백만 달러 규모의 상담 성과를 기록하며 국내 뷰티기업의 중국 시장 진출 가능성을 다시 확인했다.
킨텍스는 코트라(KOTRA)와 공동으로 ‘K-뷰티 더우인 핀포인트 상담회’를 개최하고 국내 K-뷰티 기업의 중국 시장 진출 확대를 지원했다고 25일 밝혔다.
지난 21일 킨텍스에서 열린 이번 상담회에는 중국 최대 숏폼·이커머스 플랫폼인 더우인(Douyin) 구매단과 국내 유망 K-뷰티 기업 100여개사가 참가해 현장 수출상담과 플랫폼 입점 설명회를 진행했다.
이번 행사에서는 총 127건의 상담이 이뤄졌으며, 상담액 896만 달러와 계약 추진액 267만 달러의 성과를 거뒀다. 현장 인플루언서 라이브커머스를 통해서는 약 40만 위안(한화 약 8000만원)의 판매 실적도 기록했다.
행사는 오는 10월 개최 예정인 ‘2026 K-뷰티엑스포 코리아’의 사전 연계 프로그램으로, 빠르게 변화하는 중국 온라인 소비 트렌드에 대응하기 위해 마련됐다.
현재 중국 소비자가 더우인에서 구매하는 뷰티 제품 3개 중 1개가 한국 관련 제품으로, K-뷰티는 해당 플랫폼의 뷰티 역직구 시장에서 약 32% 점유율로 1위를 기록하고 있다.
양 기관은 플랫폼과 인플루언서, 라이브커머스를 연계한 수출 마케팅 모델을 통해 국내 기업들의 실질적인 해외 판로 확대를 지원했다. 참가 기업들은 실시간 소비자 반응을 확인하며 중국 시장 맞춤형 제품 전략 수립에 도움을 받았다고 평가했다.
상담회에 참가한 한 화장품 기업 관계자는 “라이브커머스 연계 마케팅을 직접 경험하면서 소비자 반응을 실시간으로 확인할 수 있어 제품 전략 수립에 큰 도움이 됐다”고 말했다.
더우인 관계자도 “이번 방한은 기존 협력 논의를 실제 구매로 연결하기 위한 것”이라며 “앞으로도 유망한 한국 뷰티기업과의 협력을 지속 확대할 계획”이라고 밝혔다.
킨텍스는 오는 10월 15일부터 17일까지 킨텍스 제1전시장에서 ‘2026 K-뷰티엑스포 코리아’를 개최할 예정이다. 행사에는 650개사, 1000부스 규모로 국내외 기업이 참가하며 더우인을 포함한 글로벌 해외 바이어 200여개사를 초청해 K-뷰티 기업의 해외 진출을 지원할 계획이다.
이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 상담회를 통해 중국 바이어들의 높은 관심과 K-뷰티의 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인했다”며 “오는 10월 뷰티엑스포에서 역대 최고의 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 글로벌 플랫폼과의 협력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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