서울시 “철근 누락 초기부터 철도공단에 6차례 공문 통보”
서울시가 광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 지하 철근 누락 시공 논란을 두고 제기된 ‘은폐 의혹’을 전면 부인하며 국토교통부의 일관성 없는 대응을 강하게 비판했다.
김성보 서울시장 권한대행은 25일 오후 서울시청 브리핑룸에서 ‘영동대로 복합개발사업 건설공사 관련 서울시 입장’을 발표했다.
서울시는 이번 철근 누락 사태와 관련해 “상황 발생 초기부터 국가철도공단에 진행 경과를 지속해 통보했다”고 강조했다. 이어 입장 자료를 통해 “지난해 11월 13일 철근 누락 관련 내용이 포함된 건설사업관리보고서를 최초 송부한 이후 지난달 24일까지 보강 검토 경과와 세부 시공계획을 6차례에 걸쳐 공문으로 통보했다”며 일각의 사건 은폐 주장을 정면으로 반박했다.
서울시에 따르면 시 도시기반시설본부는 지난해 11월 10일 시공사인 현대건설과 감리단으로부터 시공 오류 관련 내용을 최초 보고받고 조속한 보강방안 수립과 철저한 현장관리를 지시했다.
직후인 11월 13일 철도공단에 관련 사실을 담은 건설사업관리보고서를 공문으로 보냈다. 이후에도 12월 12일과 올해 1월 16일 보강 계획을 통보했으며, 2월 19일, 3월 31일, 4월 24일 세부 시공 계획 보고서까지 총 6차례에 걸쳐 공단에 내용을 전달했다는 설명이다.
후속 조치도 철저히 진행됐다고 부연했다. 서울시 도시기반시설본부는 지난해 12월부터 올해 3월까지 총 19차례 감리단 및 시공사와 합동회의·현장점검을 벌였으며, 시공사에 상세 시공계획의 조속한 확정을 11차례나 촉구했다.
국토부 점검 결과에 대해서도 입장을 밝혔다. 시는 국토부가 지난 4월 29일 야간 긴급 점검에 이어 5월 6~8일 외부 전문가 20여명과 진행한 자체 긴급안전 점검에서 구조물 상태에 이상이 없음을 확인했다며, “이는 서울시가 지난 수개월간 전문가 자문과 검토를 거쳐 내린 판단과 일치하는 결과”라고 설명했다.
특히 서울시는 국토부의 오락가락하는 대처가 사태를 악화시켰다고 날을 세웠다. 국토부가 5월 4일부터 19일까지 총 94회에 걸쳐 삼성역 무정차 시험 운행을 실시하는 동안 공사 중단 요구를 하지 않다가, 최근 돌연 공사 중단 가능성을 언급하며 심각성을 부각한 뒤 다시 ‘공사 중단 없이 점검 병행’으로 입장을 바꾼 점을 지적했다.
서울시는 국토부의 이 같은 행보에 대해 “일관되지 않은 태도로 공사 현장의 혼란은 물론, 시민들의 불안을 야기했다”며 “유감스럽게 생각한다”고 비판했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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