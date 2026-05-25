장동혁 “이번 선거 ‘죽창가’는 스타벅스…지선용 인민재판”
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 25일 여권의 스타벅스 불매운동에 대해 “이번 선거의 죽창가 대상은 스타벅스”라며 “이재명 재판취소 특검에 분노한 민심을 스타벅스로 돌리려 하고 있다. 지방선거용 인민재판”이라고 비판했다.
문재인정부 당시 여권에서 일본의 반도체 수출 규제 사태에 대응해 ‘죽창가’를 거론하며 반일 정서를 끌어올렸던 것처럼 이번에도 진영 결집 목적으로 스타벅스 사태를 활용하고 있다는 지적이다.
장 위원장은 중앙당사에서 열린 중앙선대위 회의에서 “스타벅스 논란 관련해 제가 예언 하나 하겠다. (여권의) 스타벅스 불매운동 기한은 딱 6월 3일까지”라며 “이재명, 민주당, 개딸들은 그날이 지나면 무슨 일이 있었냐는 듯 스타벅스 커피를 들고 다닐 것”이라고 주장했다.
장 위원장은 “2016년 민주당은 사드(THAAD) 전자파에 튀겨진다며 온갖 쇼를 다 했지만, 2017년 대선이 끝나자마자 사드 반대는 온데간데없이 사라졌다”며 “문재인은 취임 한 달 만에 사드 배치 찬성 입장을 내놨다”고 했다. 이어 “2023년 민주당은 후쿠시마 핵폐수라며 온 국민을 선동했다. 2024년 총선 후 민주당이 후쿠시마 이야기하는 것 보았나”라며 “이재명은 일본 가서 후쿠시마 수산물 수입 논의까지 했다”고 지적했다.
특히 민주당의 광역단체장 후보들을 겨냥해 “스타벅스의 5·18 모독을 따지려면 먼저 5·18 전야 광주에서 접대부들과 술 먹고 놀았던 인천의 송영길, 강원의 우상호 공천부터 철회해야 할 것”이라며 “5·18을 주취 폭력의 방패로 삼고 있는 정원오 (민주당 서울시장 후보)도 사퇴해야 한다”고 주장했다. 그러면서 “죽창가냐 스타벅스냐, 국민께서 심판해주시기를 바란다”고 강조했다.
아울러 장 위원장은 경찰이 스타벅스 사건 관련해 정용진 신세계그룹 회장을 입건한 데 대해 “김병기 사건을 열달 째 뭉개고 있는 바로 그 서울경찰청이 배당 하루 만에 고발인 조사를 끝내고 신속하게 입건까지 완료했다”며 “이 정도면 경찰이 아니라 이재명 흥신소”라고 목소리를 높였다. 이어 “국민 한 분 한 분이 민주당의 실체를 알리는 스피커가 되어 주시고, 선거 부정을 막는 국민 감시단이 되어 주시기 바란다”고 요청했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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