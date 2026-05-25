전사 아빠와 초록 아기…스타워즈 50년 서사 몰라도 빠져드는 ‘만달로리안과 그로구’

만달로리안과 그로구 메인 포스터. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

는 디즈니+ 시리즈 ‘더 만달로리안’의 첫 극장판이자 ‘스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커’ 이후 7년 만에 나온 스타워즈 실사 영화다.

만달로리안과 그로구 한 장면. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

존 파브로 감독. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

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만달로리안과 그로구 한 장면. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공