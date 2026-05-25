광주시, 작년 탄소중립 목표 달성률 94% 달성
온실가스 31만여t 감축 효과
광주시가 지난해 탄소중립 정책을 통해 온실가스 31만여t을 감축한 것으로 나타났다.
광주시는 최근 시청 중회의실에서 탄소중립 추진 상황을 점검하기 위해 ‘2026년 제1차 기후위기대응위원회 정기회의’를 개최했다고 25일 밝혔다.
지난해 6월 출범한 ‘제2기 기후위기대응위원회’는 광주시 기후위기대응 기본방향과 탄소중립 정책 및 행정 계획 등에 대한 자문, 심의·의결, 평가 등을 맡아 시정 전반의 탄소중립 컨트롤타워 역할을 수행하고 있다.
위원회는 이번 회의에서 광주시의 ‘2025년도 탄소중립 이행 성과’를 심의·의결했다. 광주시는 위원회에서 의견을 반영한 최종 결과보고서를 5월 말까지 기후에너지환경부에 제출할 계획이다.
광주시는 지난해 탄소중립 사업으로 총 5815억원을 투입해 154개 사업을 추진했다. 이 중 신규 등 평가제외 대상 21개 사업을 제외한 133개 사업의 이행실적을 점검한 결과 87개 사업이 목표를 달성했고 38개 사업은 정상 추진 중인 것으로 나타났다. 8건은 사업이 지연되거나 미달성 중으로, 목표 달성 또는 정상추진 사업의 비율은 94%를 기록했다.
온실가스 감축 사업은 당초 목표인 30만1800t CO2eq(이산화탄소환산량) 보다 1만3090t을 초과 감축해 총 31만4890t의 온실가스를 줄이는 성과를 거뒀다. 이는 수령 30년 된 소나무 3460만 그루가 1년간 흡수하는 탄소의 양이다.
특히 산업 부문의 ‘기업탄소액션’과 흡수원 부문의 ‘도시생태숲 조성 및 관리’ 사업의 성과가 두드러졌다. ‘기업탄소액션’은 광주시가 전국 최초로 시행한 사업으로, 온실가스 감축 의무가 없는 중소‧중견기업들이 자발적으로 온실가스 배출을 줄이고 배출권 모의거래에 참여하게 한다. 지난해 기업탄소액션은 총 4차례 모의거래를 실시했으며, 지역기업 24개사에서 3년 평균 대비 온실가스 5559t을 감축하는 성과를 냈다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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