‘스벅 사태’ 묻자…농식품장관 “이 기회에 국산 차 많이 드시길”
송미령 농림축산식품부 장관은 25일 ‘스타벅스 사태’와 관련된 질문에 “이런 기회에 좋은 국내산 농작물, 농산물로 만든 차들을 많이 드셔주시면 좋을 듯하다”고 말했다.
이날 유튜브 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연한 송 장관은 진행자가 ‘5·18 탱크데이’ 파문으로 논란을 빚은 스타벅스 사태에 관한 농식품부 대책을 묻는 말에 “엄중하게 상황을 봐야 할 것 같다”면서 이같이 말했다.
송 장관은 “굉장히 유감스러운 일”이라며 “같이 사는 공동체인데, 도를 넘은 조롱이나 비하 이런 것들이 너무 안타깝다”고 덧붙였다.
이날 송 장관이 유튜브에 출연한 것은 이재명정부 출범 후 1년간의 정책 성과를 홍보하기 위해서였다.
그는 “농어촌 기본소득 사업 시행 이후 대상지의 인구가 4.7% 늘었다”며 “지역 소멸을 방지하고 지역 활성화를 하려고 만든 사업이지만, 지역 균형 발전에도 기여할 수 있는 맹아를 이제 싹 틔우기 시작했다”고 강조했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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