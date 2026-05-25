봉사 4000시간 ‘천사’의 두 얼굴…4번째 음주운전으로 실형
4000시간이 넘는 꾸준한 봉사 활동으로 경찰청장 표창까지 받았던 50대 여성이 음주운전 단속에 네 번째 적발돼 결국 실형을 선고받았다.
의정부지법 남양주지원 형사4단독 권순범 판사는 특정범죄가중처벌등에관한법률 위반(위험운전치상) 및 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 기소된 A씨(56)에게 징역 10개월을 선고했다고 25일 밝혔다. 다만 재판부는 도주나 증거인멸의 우려가 없다고 보고 A씨를 법정구속하지는 않았다.
A씨는 지난해 10월 26일 오후 6시쯤 술을 마신 뒤 자신의 SUV 차량을 운전하다가 마주 오던 승용차를 들이받아 상대 운전자에게 전치 2주의 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 A씨는 식당에서 출발해 약 100m를 이동하다 중앙선을 침범해 사고를 낸 것으로 파악됐다. 적발 당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.122%로, 면허취소 기준을 훌쩍 넘는 만취 상태였다.
더욱이 A씨의 음주운전은 이번이 처음이 아니었다. A씨는 앞서 2015년과 2019년에도 음주운전으로 벌금형을 선고받았으며, 2022년에는 같은 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 전력이 있었다.
재판부는 A씨의 오랜 자원봉사 이력을 일부 참작하면서도 상습적인 음주운전에 대해서는 엄중히 꾸짖었다.
재판부는 “피고인이 반성하는 태도를 보이고 있고 피해자의 상해가 비교적 중하지 않은 점, 피해자와 합의한 점, 꾸준한 봉사활동으로 경찰청장과 기초자치단체장 표창 등을 받은 점은 유리한 정상”이라면서도 “2015년과 2019년, 2022년에 음주운전으로 벌금 또는 집행유예를 선고받은 점, 혈중알코올농도가 높고 범행 내용도 책임이 무거운 점 등을 양형에 고려했다”고 실형 선고 이유를 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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