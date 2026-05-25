봉사 4000시간 ‘천사’의 두 얼굴…4번째 음주운전으로 실형

국민일보DB

“2015년과 2019년, 2022년에 음주운전으로 벌금 또는 집행유예를 선고받은 점, 혈중알코올농도가 높고 범행 내용도 책임이 무거운 점 등을 양형에 고려했다”고 실형 선고 이유를 밝혔다.