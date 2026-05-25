‘“농지 투기 막는다” 세종시, 농지 6291㏊ 전수 조사
세종시는 농지 투기를 막기 위해 지역 농지를 전수 조사한다고 25일 밝혔다.
농지전수조사 전담조직을 만들어 1996년 농지법 시행 이후 취득한 농지 5만2954필지(6291㏊)를 대상으로 조사할 계획이다.
먼저 7월 31일까지 기본조사를 진행해 토지 소유관계, 실제경작여부, 이용 현황 등을 비대면으로 살필 예정이다. 이어 11월 30일까지 농지 조사원이 현장을 방문해 작물 재배 현황, 시설물 운영 상태와 실제 용도 준수 여부 등을 파악하기로 했다.
시는 농업 경영에 이용하고 있지 않거나 불법 임대·무단 전용이 확인된 농지에 대해 농지처분의무 부과, 원상회복명령, 이행강제금 부과 등 행정 처분·고발할 방침이다.
김회산 시 도농상생국장은 “농지는 지속 가능한 먹거리를 생산하는 핵심 자산이자 미래 자원으로 투기의 대상이 될 수 없다”고 말했다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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