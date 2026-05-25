“우리가 정원사”… 제주 자투리땅 4곳에 마을정원 조성
제주 곳곳에 주민들이 직접 꾸미는 생활밀착형 정원이 들어선다.
25일 제주도는 행원리마을회, 용두암1차 현대아파트, 다올복지회관, 동부문화드림센터 등 4곳을 ‘2026년 도민참여 마을정원 만들기 사업’ 대상지로 확정했다고 밝혔다. 지난 3월 공고 이후 신청지를 대상으로 현장 검토와 전문가 자문을 거쳐 선정했다.
선정된 공간에는 화초류와 관목류 등 다양한 정원 식물이 지원된다. 내달 말까지 녹색 쉼터로 완성될 예정이다.
제주도는 2019년부터 공한지 등을 정원으로 가꾸는 주민들에게 조성 비용을 지원해왔다. 단순한 환경 정비를 넘어 주민이 함께 가꾸고 소통하는 과정 중심의 공동체 회복형 사업으로 발전시키고 있다.
지난해에는 정원문화 조례를 제정했고, 올해 하반기에는 시민정원사 양성과정을 개설해 전문 인력 육성에도 속도를 낼 예정이다.
오는 11월에는 ‘2026 대한민국 제주 정원문화 박람회’를 열어 도민 참여형 정원문화를 지역 사회 전반으로 확산할 계획이다.
임홍철 기후환경국장은 “마을정원 만들기 사업은 주민이 직접 참여해 생활 속 녹색공간을 만들어가는 대표적인 공동체형 정원사업”이라며 “앞으로도 생활권 중심의 정원문화 확산과 함께 제주 고유의 생태적 가치를 담은 지속가능한 정원도시 제주를 단계적으로 조성해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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