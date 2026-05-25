시사 전체기사

육영수 생가 찾은 박근혜…“후보들, 약속 지킨다는 믿음 줘야”

입력:2026-05-25 13:28
공유하기
글자 크기 조정
모친 육영수 여사의 생가를 방문한 박근혜 전 대통령. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 25일 충북 옥천에 있는 모친 육영수 여사의 생가를 방문했다. 박 전 대통령이 어머니 생가를 찾은 것은 대통령 선거가 있던 지난해 5월 이후 1년 만이다.

흰색 재킷에 검은색 바지를 입은 박 전 대통령은 이날 오전 11시쯤 어머니 생가에 도착했다. 생가 일대에 몰린 시민들은 “박근혜”를 연호했고, 박 전 대통령은 손을 흔들며 인사했다. 사진 촬영이나 사인 요청에도 흔쾌히 응했다.

박 전 대통령의 어머니 생가 방문엔 국민의힘 김영환 충북지사 후보와 전상인 옥천군수 후보, 박덕흠·엄태영 국회의원 등이 함께했다.
박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령은 현장을 떠나기 전 취재진에게 “(후보들이) 약속한 것은 지킨다는 이런 믿음을 주시면 국민께서 알아주시고, 선택을 하실 것”이라며 “김영환 후보와 전상인 후보 두 분은 (그런 믿음을) 주실 분들”이라고 말했다.


박 전 대통령은 오후에는 대전으로 이동해 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 찾을 예정이다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중국기업 된 '푸마, 블루보틀'… "中경제 자신감 보여줘"
“탱크보이도 판매 중지할 판” 나경원, 이재명 정부 맹비난
미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페
백운계곡 간 이 대통령… 시민 “자릿세 안 내게 해주셔서 감사”
학원 간판 가린 대형 선거현수막…선관위는 ‘뒷짐’
삼전 특별성과급 더하니 연봉 7억… 일반 근로자 14배
불태우고 칼로 찢고…6·3 지방선거 현수막 훼손 ‘주의보’
李, 盧 17주기 맞아 일부 극우에 경종…“악질 장사치 패륜 행위, 일베 폐쇄 검토”
국민일보 신문구독