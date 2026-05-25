육영수 생가 찾은 박근혜…“후보들, 약속 지킨다는 믿음 줘야”
박근혜 전 대통령이 25일 충북 옥천에 있는 모친 육영수 여사의 생가를 방문했다. 박 전 대통령이 어머니 생가를 찾은 것은 대통령 선거가 있던 지난해 5월 이후 1년 만이다.
흰색 재킷에 검은색 바지를 입은 박 전 대통령은 이날 오전 11시쯤 어머니 생가에 도착했다. 생가 일대에 몰린 시민들은 “박근혜”를 연호했고, 박 전 대통령은 손을 흔들며 인사했다. 사진 촬영이나 사인 요청에도 흔쾌히 응했다.
박 전 대통령의 어머니 생가 방문엔 국민의힘 김영환 충북지사 후보와 전상인 옥천군수 후보, 박덕흠·엄태영 국회의원 등이 함께했다.
박 전 대통령은 현장을 떠나기 전 취재진에게 “(후보들이) 약속한 것은 지킨다는 이런 믿음을 주시면 국민께서 알아주시고, 선택을 하실 것”이라며 “김영환 후보와 전상인 후보 두 분은 (그런 믿음을) 주실 분들”이라고 말했다.
박 전 대통령은 오후에는 대전으로 이동해 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거사무소를 찾을 예정이다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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