육영수 생가 찾은 박근혜…“후보들, 약속 지킨다는 믿음 줘야”

모친 육영수 여사의 생가를 방문한 박근혜 전 대통령. 연합뉴스

박 전 대통령의 어머니 생가 방문엔 국민의힘 김영환 충북지사 후보와 전상인 옥천군수 후보, 박덕흠·엄태영 국회의원 등이 함께했다.

박근혜 전 대통령이 25일 어머니인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 시민들에게 인사하고 있다. 연합뉴스