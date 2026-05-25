중국기업 된 '푸마, 블루보틀'… "中경제 자신감 보여줘"

중국 기업이 푸마 등 해외 소비재 브랜드를 잇달아 인수함으로써 중국 경제의 자신감과 브랜드 세계화 의지를 보여주고 있다고 중국 관영언론이 보도했다.

중국이 제조업 강국에서 소비 주도형 강국으로 발전하는 데 뿌리를 두고 있다며 이같이 전했다.

최근 미국의 친환경 지속가능 의류 브랜드 에버레인을 1억달러(1519억원)에 인수하는 계약을 체결했다. 중국 1위 커피 프랜차이즈 기업인 루이싱커피는 지난달 네슬레로부터 미국의 고급 커피 브랜드 블루보틀 지분을 인수했다.

올해 1분기 중국 기업의 해외 소비재 브랜드 인수합병 규모는 24억 달러에 달했는데 대부분이 유럽과 북미 지역에서 이루어졌다. 컨설팅 회사 로디움그룹에 따르면 지난해 중국 기업의 해외소비재 브랜드 총 투자액은 68억 달러로 2018년 이후 최고를 기록했다.

FT와 인터뷰에서 “중국의 공급망과 산업 기반이 괴물 같은 기업들을 만들어내고 있다”며 “의류뿐 아니라 자동차·밀크티 등 다양한 분야에서 글로벌 브랜드가 계속 등장할 것”이라고 전망했다.

글로벌타임스는 이에 대해 "

중국 기업이 ‘제품 수출’에서 ‘브랜드 세계화’로 전환하고 있음을 보여준다"며 "

해외 브랜드 인수를 확대해 전략적 기회를 포착하고 세계 소비재 시장의 재편에 적극적으로 참여하고 있는 것" 이라고 평가했다.

확대를 '치열한 국내 경쟁' 때문으로 분석한 데 대해선 "편협한 시각"이라고 비판했다. 매체는 "

기업이 일정한 발전단계에 도달하면 자연스럽게 해외 진출 필요성을 느끼게 된다"면서 "이는 국내적 강점을 활용해 글로벌 경쟁력을 강화하고 세계적인 인플레이션 억제에 기여하는 적극적인 행보"라고 주장했다.