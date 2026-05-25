“엎드려뻗쳐”…민주당 후보들, 유세 도중 ‘얼차려’ 논란

민주당 “깊이 사과”

유튜브 채널 '델리민주' 화면 캡처

25일 정치권에 따르면 이 같은 일이 벌어진 것은 전날 광양 옥곡 5일장에서였다.

A씨는 마이크를 잡고

유세 차량 앞에 늘어선 지방선거 후보들에게 “차렷” “열중쉬어” “앉아” “일어서” 등을 시켰다. 그다음엔

후보들의 움직임을 본 뒤 ”

동작 봐라. 엎드려뻗쳐“라고 외쳤다.

민주당 정인화 광양시장 후보와 경쟁하는 무소속 박성현 후보 캠프는 논평을 내고 “대낮 길거리에서 시장, 도의원, 시의원 하겠다는 분들이 줄을 서서 엎드려뻗쳐를 하고 있었다”며 “

공천 권력에 대한 맹종과 권위주의가 배어 나온 것”이라고 비판했다.

권향엽 민주당 순천 광양 곡성 구례을 지역위원장이 페이스북에 올린 글. 페이스북 캡처