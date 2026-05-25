“엎드려뻗쳐”…민주당 후보들, 유세 도중 ‘얼차려’ 논란
민주당 “깊이 사과”
더불어민주당 전남 광양 지방선거 유세에서 후보자들에게 ‘엎드려뻗쳐’를 시키는 장면이 연출돼 논란이 되고 있다.
25일 정치권에 따르면 이 같은 일이 벌어진 것은 전날 광양 옥곡 5일장에서였다.
A씨는 마이크를 잡고 유세 차량 앞에 늘어선 지방선거 후보들에게 “차렷” “열중쉬어” “앉아” “일어서” 등을 시켰다. 그다음엔 후보들의 움직임을 본 뒤 ”동작 봐라. 엎드려뻗쳐“라고 외쳤다.
네티즌들은 이 같은 영상이 담겼던 유튜브 계정 ‘델리민주’ 댓글창을 통해 “미친 거 아닌가” “세상이 거꾸로 가는구나” “엎드려뻗쳐 군기 잡는 게 지원유세인가” “후보들이 죄를 지었느냐” 등 불편한 반응을 쏟아냈다.
민주당 정인화 광양시장 후보와 경쟁하는 무소속 박성현 후보 캠프는 논평을 내고 “대낮 길거리에서 시장, 도의원, 시의원 하겠다는 분들이 줄을 서서 엎드려뻗쳐를 하고 있었다”며 “공천 권력에 대한 맹종과 권위주의가 배어 나온 것”이라고 비판했다.
권향엽 민주당 순천 광양 곡성 구례을 지역위원장은 페이스북에 글을 통해 “당황하고 불편하셨을 후보자들과 지지자들에게 지역위원장으로서 깊이 사과드린다”며 “A씨의 선대위 직책을 해임하고 전남도당에 징계 청원서를 제출하기로 했다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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