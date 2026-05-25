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장미로 채워진 단양 장미터널

입력:2026-05-25 12:35
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장미의 계절인 5월 충북 단양군 소금정공원 장미터널을 찾은 관광객들이 만개한 꽃을 만끽하고 있다. 충북도 제공

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
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