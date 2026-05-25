시사 전체기사 장미로 채워진 단양 장미터널 입력:2026-05-25 12:35 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 장미의 계절인 5월 충북 단양군 소금정공원 장미터널을 찾은 관광객들이 만개한 꽃을 만끽하고 있다. 충북도 제공청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 사회2부 홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr 177 응원하기 충북 소식을 전합니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 백운계곡 간 이 대통령… 시민 “자릿세 안 내게 해주셔서 감사” 2 與 ‘불매 운동’ 올인, 野 “기업 괴롭힘” 비판… 선거 전장 된 스벅 3 “탱크보이도 판매 중지할 판” 나경원, 이재명 정부 맹비난 4 6·3선거 전선에 ‘탱크벅스’ 부상…야권은 한목소리로 “국가 폭력” 5 김상욱 “울산시장 단일화경선 중단…특정세력 개입 정황” 해당분야별 기사 더보기 1 삼전 특별성과급 더하니 연봉 7억… 일반 근로자 14배 2 “‘e편한세상’ 대신 ‘아크로’ 달라” 시작… 파국 치닫는 1조 성남 상대원 재개발 3 노사 기울어진 운동장?… N% 성과급에 커지는 ‘고용유연성’ 요구 4 연쇄 논란에 휘청이는 스벅… 정용진 26일 직접 대국민 사과 5 월급 942만원 vs 176만원… 반도체 호황의 그늘 ‘격차 경제’ 해당분야별 기사 더보기 1 미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페 2 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍…국민연금 책임론까지 3 노무현 동상 옆 ‘일베손가락’ 기념사진…“제정신인가” 4 학원 간판 가린 대형 선거현수막…선관위는 ‘뒷짐’ 5 “대전은요?” 박근혜, 25일 이장우 대전시장 후보 캠프 방문 해당분야별 기사 더보기 1 ‘이란 전쟁 왜 했나?’ 종전 합의 역풍에 트럼프 “협상 안 끝나” 발끈 2 [속보] 미 “이란, 호르무즈 개방·우라늄 폐기 원칙적 합의” 3 ‘완치 없음’… 민주콩고 에볼라 의심 환자 어느새 904명 4 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 5 “미-이란, 60일 휴전연장·호르무즈 개방 합의 근접” 해당분야별 기사 더보기 1 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 2 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 3 칸 황금종려상에 ‘피오르드’…박찬욱 “어쩔 수 없이 상 줘야 한 작품” 4 ‘군체’ 4일 만에 100만…‘왕사남’보다 빠른 올해 최단 기록 5 나홍진 ‘호프’, 수상 불발에도 화제성은 압도적 해당분야별 기사 더보기 1 [영상] “방사능 방류, 할 말 많았다”… ‘입질의추억’ 인터뷰 2 68세에 댄서가 됐고, 82세에 첫 솔로 공연을 펼쳤다 3 ‘21세기 무용 천재’ 크리스탈 파이트가 드디어 한국에 온다 4 4년 만에 신형 토레스 출시 5 2.6t 무게에도 매끄러운 질주… ‘도루왕 이대호’ 떠올라 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “동작봐라. 엎드려뻗쳐”…유세 도중 후보들에 ‘얼차려’ 논란 “우리도 파업할 때”… TSMC, 삼성전자에 자극 받고 술렁 미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페 월급 942만원 vs 176만원… 반도체 호황의 그늘 ‘격차 경제’ 스벅 선불충전금, 4200억 규모 이자놀이 논란에도 규제 피한 이유 노사 기울어진 운동장?… N% 성과급에 커지는 ‘고용유연성’ 요구 연쇄 논란에 휘청이는 스벅… 정용진 26일 직접 대국민 사과 6·3선거 전선에 ‘탱크벅스’ 부상…야권은 한목소리로 “국가 폭력” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요