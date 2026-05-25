충북에 ‘5만석 돔 구장’ 입장차…1조 재원 마련 공방
신 “적자 누가 보전 하느냐”
김 “충분한 힘과 예산 있다”
6·3 지방선거에 나선 충북지사 후보들이 돔 구장 건립을 놓고 뚜렷한 입장 차이를 보이고 있다. 재원 마련의 현실성을 둘러싼 공방으로 번지고 있다.
25일 충북도에 따르면 5만석 규모의 돔 구장의 공사비는 1조167억9800만원으로 추정하고 있다. 정부가 지난해 12월 5만석 규모의 돔 구장 건립 계획을 발표했다. 올 하반기에 전국 지자체를 대상으로 공모가 추진될 전망이다. 공모에 선정되면 사업비의 일부가 국비로 지원된다. 도는 국토의 중심으로 세종시와 인접한 데다 KTX오송역과 청주국제공항, 청주오스코 등이 자리 잡은 청주 오송에 다목적 돔구장을 건립하면 충분한 경제성을 확보할 수 있다고 분석이다.
더불어민주당 신용한 후보는 자신의 페이스 북에 “돔구장 건립 논쟁이 뜨겁다. 저도 야구를 워낙 좋아하고 운동을 좋아하다 보니 당연히 돔 구장 하고 싶다”면서 “이제 우리는 정말 솔직해져야 된다고 생각한다”고 말했다.
신 후보는 “2025년 충북도 지방부채가 1조2330억, 2024년과 2025년 2년간 발행한 지방채만 2677억”이라며 “2026년에도 아직 발행은 안 되었지만 1600억 지방채 발행을 편성해 놓기도 했다”고 지적했다.
신 후보는 “서울 잠실에 새로 짓는 돔구장이 3만5000석 규모”이라며 “상주 인구 930만 배후인구 2000만이 넘는 서울도 저 규모인데 배후인구 130만 규모의 오송에 5만석 규모. 운영 적자는 누가 보전한단 말이냐”고 강조했다.
신 후보는 “'기회비용 측면에서 보면 (청주)사직동에 있는 체육관 야구장 축구장 각종 경기장을 다 이전해서 스포츠 컴플렉스를 지을 수 있는 돈”이라며 “충북도 부채 규모와 누적 부채가 왜 이렇게 커지게 되었는지 소상하게 설명하고 이젠 도민 앞에 솔직해져야 될 때”이라고 전했다.
국민의힘 김영환 후보는 전날 페이스 북에 “5만석 다목적 돔구장은 문화체육관광부가 정부 정책으로 공식화한 사업이고 충북이 국비를 끌어올 절호의 기회”이라며 “(신 후보가) 경제성 있는 규모라는 말로 정부가 제시한 기준에서 발을 빼는 순간 충북은 천안·아산, 파주와의 3파전에서 곧바로 밀려난다. 다른 시·도에 돔구장을 양보하자는 말과 무엇이 다르냐”고 밝혔다.
김 후보는 야구단 창단에 대해서는 “KBO 10개 구단 가운데 운영난과 성적 부진을 겪는 구단들이 적지 않고 충북과 같은 새로운 시장을 찾는 흐름은 분명히 있다”며 “충북이 5만석 돔구장이라는 무대를 먼저 갖춰두면 구단들이 오히려 충북으로 오고 싶어 하는 환경을 우리가 만들어낼 수 있다”고 전했다.
김 후보는 그러면서 “야구장과 구단 문제는 앞으로 도민과 함께 충분히 더 논의해 나갈 수 있는 사안”이라며 “결코 터무니없는 이야기가 아니다. 무엇보다 충북에는 시민구단을 창단할 수 있는 충분한 힘과 예산이 있다”고 강조했다.
김 후보는 “민선 8기 동안 도민 여러분과 함께 만들어낸 GRDP 성장률 전국 1위, 누적 투자유치 85조 원, 그리고 SK하이닉스가 청주시에 납부할 1조원대 법인지방소득세가 그 토대”이라며 “규모를 줄이자는 후보와 5만석 무대 위에 시민구단을 세워 충북을 K-콘텐츠와 프로스포츠의 새로운 거점으로 만들겠다는 후보, 도민 여러분의 선택이 충북의 격을 결정한다”고 주장했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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