충북에 ‘5만석 돔 구장’ 입장차…1조 재원 마련 공방

신 “적자 누가 보전 하느냐”

김 “충분한 힘과 예산 있다”

국토의 중심으로 세종시와 인접한 데다 KTX오송역과 청주국제공항, 청주오스코 등이 자리 잡은 청주 오송에 다목적 돔구장을 건립하면 충분한 경제성을 확보할 수 있다고 분석이다.