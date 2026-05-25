울산시 ‘고령자 바우처 택시’ 이용 폭발

연령 기준 낮추자 한 달 만에 4배 폭증

이는 연령 확대 전인 올해 1월(2304건)과 비교해 무려 4배 이상 급증한 수치다.

연령 확대 첫 달인 지난 2월 한 달간 고령자 바우처 택시 신규 등록자는 2702명으로, 1월(563명) 대비 380%나 폭증했다.

이 중 80~84세 고령자의 신규 등록이 2332명으로 전체의 86.3%를 차지했다. 이는 지난해 2월부터 12월까지의 85세 이상 누적 등록 인원(2154명)을 단 한 달 만에 갈아치운 기록이다.