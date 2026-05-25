숙박업소서 지인 흉기로 살해한 60대 구속영장
“말다툼하다 홧김에” 진술
경찰이 전주의 한 숙박업소에서 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는 60대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.
전북 전주덕진경찰서는 지난 23일 오후 8시20분쯤 전주시 덕진구 우아동의 한 숙박업소에서 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)를 받는 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 25일 밝혔다.
A씨는 함께 일용직을 하다 알게 된 사이인 50대 B씨를 흉기로 찌른 것으로 조사됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에 쓰러져 있는 B씨를 발견해 A씨를 현행범 체포했다.
A씨는 “술자리에서 말다툼을하다 홧김에 찔렀다”는 취지로 진술한 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사할 방침이다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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