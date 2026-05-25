김관영, 李와 무소속 출마 교감?…정청래 “심각한 허위사실”
정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 무소속 김관영 전북도지사 후보가 출마를 앞두고 이재명 대통령과 교감했다는 취지가 담긴 언론 기사를 언급하면서 “심각한 허위사실 유포”라고 강하게 비판했다.
정 위원장은 25일 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 이 같은 사실을 거론한 뒤 “금도를 넘어도 한참 넘었다. 청와대에 확인하니 펄쩍 튀며 아니라고 한다”고 말했다. 그러면서 “이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”고 덧붙였다.
이어 “아무려면 이 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나. (관련) 발언 당사자가 직접 해명하고 사과하길 바란다”며 “이 대통령에게 크나큰 누를 끼쳤다”고 강조했다.
정 위원장은 그러면서 “이 대통령을 지지한다면 이원택을 전북도지사로 만들어 달라”고 거듭 호소했다.
정 위원장은 “이재명정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택”이라며 “민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해 달라”고 당부했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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