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김관영, 李와 무소속 출마 교감?…정청래 “심각한 허위사실”

입력:2026-05-25 11:53
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더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 무소속 김관영 전북도지사 후보가 출마를 앞두고 이재명 대통령과 교감했다는 취지가 담긴 언론 기사를 언급하면서 “심각한 허위사실 유포”라고 강하게 비판했다.

정 위원장은 25일 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 이 같은 사실을 거론한 뒤 “금도를 넘어도 한참 넘었다. 청와대에 확인하니 펄쩍 튀며 아니라고 한다”고 말했다. 그러면서 “이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵다”고 덧붙였다.

이어 “아무려면 이 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나. (관련) 발언 당사자가 직접 해명하고 사과하길 바란다”며 “이 대통령에게 크나큰 누를 끼쳤다”고 강조했다.


정 위원장은 그러면서 “이 대통령을 지지한다면 이원택을 전북도지사로 만들어 달라”고 거듭 호소했다.

정 위원장은 “이재명정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택”이라며 “민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해 달라”고 당부했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr


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