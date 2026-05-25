김관영, 李와 무소속 출마 교감?…정청래 “심각한 허위사실”

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택”이라며 “민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해 달라”고 당부했다.