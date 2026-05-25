“다음에 줄게”…유흥업소에서 2억원 ‘먹튀’ 50대, 결국 징역형

청주지법 형사1단독 박광민 부장판사는 사기와 업무상횡령 등 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 3년을 선고했다고 25일 밝혔다.

적을 땐 200만원, 많을 땐 2000만원에 달했다.

A씨는 또 2019년부터 2년간 경남의 한 미분양 아파트 91세대를 인수한 뒤 피해자 12명에게 매매 및 전세계약을 해주겠다고 속여 8억원을 가로챈 혐의도 있다.