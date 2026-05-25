시사 전체기사

“다음에 줄게”…유흥업소에서 2억원 ‘먹튀’ 50대, 결국 징역형

입력:2026-05-25 11:35
공유하기
글자 크기 조정

유흥업소에서 2억원 넘는 술값을 내지 않은 50대에게 실형이 선고됐다.

청주지법 형사1단독 박광민 부장판사는 사기와 업무상횡령 등 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 3년을 선고했다고 25일 밝혔다.

A씨는 2022년 10월부터 1년 5개월간 서울과 부산의 유흥업소 6곳에서 20여차례에 걸쳐 술값 총 2억1000만원을 내지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.


A씨는 이들 유흥업소에서 술을 마신 뒤 “다음에 내겠다”며 술값을 지불하지 않았다. 그런 식으로 내지 않은 술값이 적을 땐 200만원, 많을 땐 2000만원에 달했다.

A씨는 또 2019년부터 2년간 경남의 한 미분양 아파트 91세대를 인수한 뒤 피해자 12명에게 매매 및 전세계약을 해주겠다고 속여 8억원을 가로챈 혐의도 있다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“우리도 파업할 때”… TSMC, 삼성전자에 자극 받고 술렁
미성년자가 “주인님”… ‘부적절한 관계’ 이어지는 메이드 카페
월급 942만원 vs 176만원… 반도체 호황의 그늘 ‘격차 경제’
스벅 선불충전금, 4200억 규모 이자놀이 논란에도 규제 피한 이유
노사 기울어진 운동장?… N% 성과급에 커지는 ‘고용유연성’ 요구
연쇄 논란에 휘청이는 스벅… 정용진 26일 직접 대국민 사과
6·3선거 전선에 ‘탱크벅스’ 부상…야권은 한목소리로 “국가 폭력”
北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈
국민일보 신문구독