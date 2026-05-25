“다음에 줄게”…유흥업소에서 2억원 ‘먹튀’ 50대, 결국 징역형
유흥업소에서 2억원 넘는 술값을 내지 않은 50대에게 실형이 선고됐다.
청주지법 형사1단독 박광민 부장판사는 사기와 업무상횡령 등 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 3년을 선고했다고 25일 밝혔다.
A씨는 2022년 10월부터 1년 5개월간 서울과 부산의 유흥업소 6곳에서 20여차례에 걸쳐 술값 총 2억1000만원을 내지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다.
A씨는 이들 유흥업소에서 술을 마신 뒤 “다음에 내겠다”며 술값을 지불하지 않았다. 그런 식으로 내지 않은 술값이 적을 땐 200만원, 많을 땐 2000만원에 달했다.
A씨는 또 2019년부터 2년간 경남의 한 미분양 아파트 91세대를 인수한 뒤 피해자 12명에게 매매 및 전세계약을 해주겠다고 속여 8억원을 가로챈 혐의도 있다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사