포천시, 방송·유튜브로 관광·먹거리 적극 홍보
경기 포천시가 유튜브와 방송 프로그램을 활용해 지역 관광자원과 특산품 알리기에 나섰다.
포천시는 홍보대사이자 유튜버 ‘버거형’으로 활동 중인 배우 박효준이 포천아트밸리와 포천막걸리 소비 촉진을 위한 홍보 콘텐츠 촬영을 진행한다고 25일 밝혔다.
이어 KBS1 프로그램 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 포천편도 오는 27일 첫 방송을 앞두고 있어 포천의 자연과 농촌문화가 전국 시청자들에게 소개될 전망이다.
박효준은 포천아트밸리 일원에서 숏츠 영상을 촬영하며 포천아트밸리의 자연경관과 관광 매력을 유쾌한 방식으로 소개할 예정이다. 또 포천막걸리를 직접 시음하고 소개하는 콘텐츠를 통해 지역 특산품 소비 촉진에도 힘을 보탠다.
특히 이날 낮 12시부터는 유튜브 채널 ‘버거형’을 통해 실시간 생방송을 진행하며 관광지와 먹거리, 지역 이야기를 실시간으로 전달할 계획이다.
포천시는 이번 홍보를 통해 젊은 세대와 온라인 이용자들에게 지역 관광 콘텐츠를 보다 친근하게 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 포천편은 관인면 냉정리를 배경으로 배우 황신혜와 양정아, 신계숙 셰프가 지역 주민들과 함께 생활하며 포천의 자연과 농촌 일상, 공동체 문화를 담아낼 예정이다.
방송에서는 냉정리의 마을 풍경과 포천의 자연환경, 먹거리 등 지역 자원이 자연스럽게 소개되며, 출연진이 주민들과 함께 농촌 생활을 체험하는 과정도 공개된다.
최근 진행된 현장 공개에서는 출연진이 애플수박과 깻잎을 직접 심으며 지역 주민들과 교류하는 모습이 촬영됐다.
시 관계자는 “포천 관광자원과 특산품을 효과적으로 알릴 수 있도록 앞으로도 다양한 콘텐츠를 활용하겠다”며 “전국에 포천의 매력을 적극 홍보하겠다”고 전했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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