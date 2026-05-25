제주 용천수 이렇게 보니 색다르네… 3차원 지도 제작
제주인의 삶의 지탱해온 생명수에서 이제는 관광자원으로 자리잡은 용천수를 3차원 지도에서 확인할 수 있게 됐다.
제주연구원 제주지하수연구센터는 용천수를 디지털로 영구 보존하고 정보 접근성을 높이기 위해 ‘제주 용천수 3차원(3D) 모델 지도’ 서비스를 시작했다고 25일 밝혔다.
이번 서비스는 지형의 높낮이를 정밀하게 측정하는 라이다(LiDAR)와 다수의 사진을 분석해 입체 지형으로 구현하는 포토그래메트리(Photogrammetry) 기술을 결합해 용천수의 구조와 주변 지형을 고해상도 3차원 데이터로 재현한 것이 특징이다.
청굴물, 대왕수 등 주요 용천수 20곳에 대한 작업을 우선 완료해 제주지하수연구센터 누리집에 공개했다.
회원 가입이나 별도의 프로그램 설치 없이 누구나 접속해 자유롭게 회전·확대·이동시키며 입체적으로 살펴볼 수 있다.
센터는 앞으로도 용천수 3차원 아카이빙 작업을 지속적으로 이어나갈 계획이다.
용천수는 빗물이 지하로 스며든 뒤 암석이나 지층의 틈을 따라 흐르다가 지표로 솟아나는 물이다.
과거에는 식수·농업용수·생활용수로 쓰이며 마을 형성의 중심이 됐다.
1990년대까지만 해도 1000곳이 넘었으나 개발과 매립, 기후변화에 따른 수량 감소 등으로 현재 646곳만 남았다. 이 중 162곳만이 생활용수나 관광자원으로 활용되고 있다.
최근 용천수 보전과 활용에 대한 논의가 확대되면서 제주도는 ‘샛도리물’이 있는 제주시 삼양동과 ‘대왕수’가 있는 서귀포시 예래동을 첫 ‘용천수 인증마을’로 지정해 3년간 관리와 생태탐방 프로그램 운영을 지원하고 있다. 또 도 전역 용천수에 대한 기초 및 전수조사도 진행하고 있다.
고인종 제주지하수연구센터장은 “수자원 관리도 첨단 디지털 기술과의 융합이 필수적인 시대가 되었다”며 “이번 용천수 3차원 지도 구축은 도민의 삶과 역사가 담긴 용천수의 가치를 디지털 유산으로 기록·계승하고, 제주 지하수 및 용천수 보전 관리의 기초자료로 활용된다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사