광주시, 호우 취약시설 186곳 민관 합동 집중점검
6월 26일까지 위험요인 사전차단
광주광역시는 다가오는 장마철에 대비해 오는 6월26일까지 지역 건설공사장 및 재난취약시설 186곳을 대상으로 민관 합동 집중안전점검을 실시한다고 25일 밝혔다.
이번 점검은 장마철 집중호우로 인한 토사 붕괴, 침수피해에 따른 감전·익사 사고, 강풍으로 인한 시설물 낙하 및 전도 등 여름철 발생 가능성이 높은 안전사고 위험요인을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.
특히 점검의 실효성과 전문성을 높이기 위해 광주시와 자치구는 물론 국토안전관리원, 민간 전문가 등 관계기관과 합동 점검반을 편성해 추진한다.
주요 점검사항은 토사유출 방지 조치 및 수방장비 확보‧관리 실태와 시설물의 균열·침하 여부 및 배수설비 유지관리 상태, 배수로 정비 상태 및 비닐막 설치 등 우기 대책 강구 여부, 배수펌프 및 집수정 관리 실태 등이다.
안전점검 결과 단순하거나 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치할 계획이다. 또 즉각적인 보수·보강이나 정밀안전진단이 필요한 시설에 대해서는 조치가 완료될 때까지 추적 관찰하고, 위험요소가 완전히 해소할 때까지 지속해 관리를 이어갈 계획이다.
김준영 광주시 시민안전실장은 “최근 기후변화로 인해 국지성 집중호우가 빈번해지는 만큼 우기가 시작되기 전 선제적인 점검과 위험요인 제거가 무엇보다 중요하다”며 “철저한 안전점검을 통해 발생할 수 있는 사고 요인을 미연에 제거하는 등 시민의 생명과 안전을 최우선으로 안전관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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