경기도 ‘2026 K-푸드 수출상담회’ 2007만 달러 계약 추진
경기도 K-푸드 기업, CIS 시장 공략
195건 상담·현장 업무협약 체결 진행
우수기업 선정해 현지 상담 추가 지원
경기도가 ‘2026 K-푸드 수출상담회’를 통해 2007만 달러 규모의 수출 계약 추진 성과를 거뒀다.
경기도는 지난 21일 노보텔 앰배서더 수원에서 ‘2026 K-푸드 수출상담회’를 열고 도내 중소기업과 독립국가연합(CIS) 3개국 바이어 간 1대1 수출상담을 진행했다고 25일 밝혔다.
이번 상담회에는 라면, 김, 스낵, 가정간편식(HMR) 등 K-푸드 분야 경기도 중소기업 60개사와 러시아·우즈베키스탄·카자흐스탄 등 3개국 31개 바이어가 참가했다.
상담 결과 총 195건의 비즈니스 상담이 이뤄졌으며, 5357만 달러 규모의 수출 상담 실적과 함께 190건, 2007만 달러 규모의 계약 추진 성과를 달성했다.
도는 이번 상담회를 통해 도내 식품기업의 해외 판로 확대와 CIS 시장 진출 기반 마련에 집중했다.
K-푸드는 한류 확산과 함께 글로벌 식문화로 자리 잡으며 수출이 꾸준히 증가하고 있고, 국가별 인증 및 규제 부담이 상대적으로 낮아 해외시장 진출 가능성이 높은 품목으로 평가받고 있다.
특히 CIS 지역은 식품시장 성장 가능성이 크지만 현지 바이어 정보와 네트워크 확보가 쉽지 않아 개별 기업의 독자 진출에 어려움이 있는 만큼, 도 차원의 수출상담 지원이 필요하다는 설명이다.
상담회 현장에서는 도내 기업과 현지 바이어 간 업무협약(MOU)도 잇따라 체결됐다.
스낵·과자류 전문 제조기업인 주식회사 대산후드는 러시아 스낵 유통기업 Lanix-M과 30만 달러 규모의 수출 업무협약을 체결했다. 양측은 향후 샘플 테스트와 계약 체결을 위한 후속 협의를 이어가기로 했다.
건강식품 전문기업 주식회사 착한습관은 카자흐스탄 유통업체 Collagen kz와 3만 달러 규모의 수출 업무협약을 체결했다. 바이어 측은 착한습관의 콤부차 제품 품질과 할랄 인증을 긍정적으로 평가했으며, 현지 시장 반응에 따라 거래 물량 확대를 검토하기로 했다.
도는 상담회 결과를 바탕으로 우수기업 10개사 안팎을 선정해 오는 9월 우즈베키스탄과 카자흐스탄 현지 방문 상담을 추가 지원할 계획이다. 참가 기업 상당수도 현지 방문 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.
박경서 도 국제통상과장은 “이번 상담회가 도내 K-푸드 기업의 실질적인 수출 성과 창출과 CIS 시장 진출의 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 국가 바이어와의 상담 기회를 확대해 해외 판로 개척을 적극 지원하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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