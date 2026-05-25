경기도 고유가 피해지원금 2차 신청률 80% 돌파

일주일 만에 751만명 접수

현재 총 1조 185억원 지급

오산·화성·김포 신청률 높아



경기도 고유가 피해지원금 2차 신청이 시작 1주일 만에 신청률 80%를 넘어섰다.



경기도는 지난 18일부터 2차 고유가 피해지원금 신청을 받은 결과, 지난 24일 낮 12시 기준 전체 지급 대상자 929만6000명 가운데 751만5000명이 신청해 80.8%의 신청률을 기록했다고 25일 밝혔다.



현재까지 지급된 지원금은 총 1조185억원 규모다. 1차 지급 대상자는 63만4000명 가운데 59만6000명이 신청해 94% 지급이 완료됐으며, 2차 지급 대상자는 866만6000명 중 691만9000명이 신청해 79.9% 지급률을 보였다.



시군별 신청률은 오산시가 83.4%로 가장 높았고, 화성시 83.1%, 김포시 82.3% 순으로 나타났다. 신청 수단별로는 신용·체크카드 신청자가 558만 명으로 가장 많았으며, 경기지역화폐 155만명, 선불카드 38만명이 뒤를 이었다.



이번 2차 지원금은 소득 하위 70% 도민을 대상으로 지급된다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지급 신청 역시 오는 7월 3일까지 가능하다.







유류비 부담 완화 취지를 고려해 주유소와 일부 읍·면 지역 하나로마트에서는 매출 규모 제한 없이 사용할 수 있도록 했다.



도 관계자는 “신청 과정의 불편을 줄이기 위해 120경기도콜센터와 시군별 전담 상담체계를 운영하고 있다”며 “특히 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 취약계층을 위해 공무원과 통·이장이 직접 가정을 방문해 신청부터 지급까지 지원하는 ‘찾아가는 신청 서비스’도 시행 중”이라고 밝혔다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기도 고유가 피해지원금 2차 신청이 시작 1주일 만에 신청률 80%를 넘어섰다.경기도는 지난 18일부터 2차 고유가 피해지원금 신청을 받은 결과, 지난 24일 낮 12시 기준 전체 지급 대상자 929만6000명 가운데 751만5000명이 신청해 80.8%의 신청률을 기록했다고 25일 밝혔다.현재까지 지급된 지원금은 총 1조185억원 규모다. 1차 지급 대상자는 63만4000명 가운데 59만6000명이 신청해 94% 지급이 완료됐으며, 2차 지급 대상자는 866만6000명 중 691만9000명이 신청해 79.9% 지급률을 보였다.시군별 신청률은 오산시가 83.4%로 가장 높았고, 화성시 83.1%, 김포시 82.3% 순으로 나타났다. 신청 수단별로는 신용·체크카드 신청자가 558만 명으로 가장 많았으며, 경기지역화폐 155만명, 선불카드 38만명이 뒤를 이었다.이번 2차 지원금은 소득 하위 70% 도민을 대상으로 지급된다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지급 신청 역시 오는 7월 3일까지 가능하다.지원금은 주소지 관할 지자체 내 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있다. 사용 기한은 2026년 8월 31일까지이며, 기간 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.유류비 부담 완화 취지를 고려해 주유소와 일부 읍·면 지역 하나로마트에서는 매출 규모 제한 없이 사용할 수 있도록 했다.도 관계자는 “신청 과정의 불편을 줄이기 위해 120경기도콜센터와 시군별 전담 상담체계를 운영하고 있다”며 “특히 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 취약계층을 위해 공무원과 통·이장이 직접 가정을 방문해 신청부터 지급까지 지원하는 ‘찾아가는 신청 서비스’도 시행 중”이라고 밝혔다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지