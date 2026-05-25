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심상치 않은 충북 과수화상병 확산세

입력:2026-05-25 10:59
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전국 23곳 중 17곳 집중
이동 차단하고 매몰 작업


충북지역 과수화상병의 확산세가 심상찮다. 전국 감염 농가 23곳 중 17곳이 충북에 집중된 것으로 나타났다.

25일 충북도에 따르면 지난 14일 충주시 대소원면 사과 과수원에서 올해 첫 발생이 확인된 후 충북과 경기, 강원, 세종 등지로 빠르게 확산하고 있다. 전날 오후 5시까지 감염 확인된 전국 23개 농가(7.24㏊) 가운데 충북 발생 농가는 17개 농가 4.84㏊에 달한다.

충북에서는 청주 9곳, 충주 4곳, 음성 2곳, 보은 2곳에서 과수화상병이 발병한 것으로 조사됐다. 경기도는 2곳, 강원 1곳, 세종 3곳으로 집계됐다.


과일나무가 세균에 감염돼 잎이나 줄기, 꽃, 열매 등이 불에 타 화상을 입은 것처럼 검게 마르고 고사하는 병이다. 별다른 치료 방법이 없어 과수흑사병으로 불린다. 통상 과수화상병 전성기는 이달 중순부터 내달 말까지다. 습도가 높고 온도가 25~28도가 되면 병원균 확산 가능성이 높다.

지난해 도내 65개 농가에서 과수화상병이 발생했다. 2024년 63개 농가, 2023년 89개 농가다.

도는 대응 조치에 들어갔다. 해당 과원 이동을 차단하고 매몰 작업을 벌이고 있다. 발생 과원 반경 2㎞ 내 과수원을 대상으로 정밀 예찰도 진행 중이다. 과수화상병 현장진단실도 운영한다. 7월까지 도농업기술원이 자체 개발한 이중진단키트와 실시간 중합효소연쇄반응(Real-Time PCR) 장비를 투입해 신속한 진단에 나설 계획이다.


도 관계자는 “과수 농가가 많은 청주와 충주를 중심으로 감염이 이어지고 있다”며 “확산 방지를 위해서는 신속한 진단과 초동 대응이 중요한 만큼 농가도 의심 증상이 발견되면 즉시 신고해달라”고 말했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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